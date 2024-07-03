“مشاكسات القط والفأر” تردد قناة توم وجيري 2024 الأقمار الصناعية.. ثبتها الآن وسلي أطفالك في الإجازة

يعد تردد قناة توم توم وجيري 2024 من الترددات الرائجة في البحث من خلال مواقع البحث الشهيرة، حيث تمتلك تلك القناة شعبية كبيرة من قبل فئات الأطفال والمراهقين والشباب أيضاً، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون المسلية والممتعة والشيقة، التي تجعل من يشاهدها في حالة استمتاع شديدة بالمحتوى، وفيما يلي نوضح التردد وطريقة التثبيت.

تردد قناة توم وجيري 2024 الأقمار الصناعية

يمكن استقبال القناة بجودة عالية من خلال الترددات المتاحة عبر الأقمار الصناعية والمعلن عنه من قبل إدارة القناة، وهي كالتالي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: Hd.

التشفير: قناة مفتوحة.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

كيف يتم تثبيت تردد قناة توم وجيري 2024؟

تتم عملية التثبيت بشكل مبسط من خلال اتباع الخطوات التالية:

من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسفر يتم النقر على زر الاعدادات.

النقر على اعدادات التلفاز.

اختيار تبويب القنوات.

النقر على إضافة تردد جديد.

تحديد اسم القمر الصناعي.

إدخال احداثيات التردد كاملة وبشكل دقيق.

النقر على زر البحث.

الانتظار لدقائق معدودة.

بعد اكتمال البحث بنسبة 100% يتم النقر على زر حفظ وتثبيت.

البحث عن رقم القناة من خلال البحث التلفزيوني عن طريق كتابة اسم القناة في مربع البحث.

معلومات عن قناة توم وجيري