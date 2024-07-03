بشكل رسمي استخرج علامات الطلاب بالأردن عبر منصة اوبن ايمس التعليمية

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور بشكل مستمر حول منصة اوبن ايمس لاستخراج نتائج الطلاب في الأردن لعام 2024 حيث تقدم هذه المنصة العديد من الخدمات التعليمية، من أبرزها خدمة الاستعلام عن النتائج لجميع المراحل الدراسية المختلفة، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية استخراج النتائج للطلاب من منازلهم بكل سهولة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

رابط نتائج الطلاب عبر منصة أوبن إيمس لعام 2024

تعد منصة OpenEMIS من أبرز الأدوات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في الأردن، حيث تلعب دوراً كبيراً في تسهيل عملية الحصول على نتائج الطلاب ومتابعة أدائهم الأكاديمي وقد بدأت المنصة في استقبال العديد من الطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن نتائج صفوف النقل لمختلف المراحل الدراسية التي أعلنت مؤخراً والجدير بالذكر أن اوبن ايمس تعد منصة إلكترونية متطورة تساعد على تحسين نظام التعليم الإلكتروني وتوفير الخدمات التعليمية بشكل مبسط وفعال.

منصة اوبن ايمس للحصول على نتائج الطلاب لعام 2024

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية في الأردن معرفة درجاتهم بسهولة فور ظهورها، وذلك عبر موقع أوبن إيمس باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الولوج إلى منصة اوبن ايمس التعليمية.

من ثم يتم إدخال بيانات الطالب ثم الدخول للمنصة.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

انقر على زر تقييمات الطلاب المتواجد في الصفحة الرئيسية للمنصة.

أدخل البيانات المطلوبة، وسترى درجات الطلاب خلال السنة الدراسية.

التسجيل في منصة أوبن إيمس لعام 2024

يجب التسجيل في منصة “أوبن إيمس”، حتى تتمكن من استخراج نتائج الطلاب وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي: