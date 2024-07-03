كم باقي على موعد إيداع راتب حساب المواطن للدفعة الجديدة رقم 80 لشهر يوليو 2024

ندى محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
كم باقي على موعد إيداع راتب حساب المواطن للدفعة الجديدة رقم 80 لشهر يوليو 2024
موعد إيداع راتب حساب المواطن

مع بداية كل شهر جديد يزداد البحث من قبل مستفيدي حساب المواطن عن موعد الصرف نظرًا لأهمية ذلك المعاش في تلبية الاحتياجات اليومية لكافة المواطنين فيعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة بالمملكة العربية السعودية بهدف مساعدة الفئات المحتاجة في تحسين مستواها المعيشي ومساعدتها في تلبية كافة احتياجاتها اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم موعد صرف راتب حساب المواطن.

موعد إيداع راتب حساب المواطن للدفعة الجديدة رقم 80 لشهر يوليو 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف رسمي لحساب المواطن وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن ذلك الموعد قابل للتغيير في حالة إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية أما بالنسبة ليوم صرف الدفعة الجديدة دفعة 80 لشهر يوليو 2024 فسيتم صرف في يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يوليو 2024 وفي حالة الإفصاح عن اي خبر جديدة سنخبركم على الفور.

شروط الاستفادة من برنامج حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإفصاح عن الشروط اللازم توافرها لدة المستفيدين من أجل أن يتمكنوا من الحصول على الدعم وفيما يلي تلك الشروط:

  1. يلزم على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.
  2. كما يلزم أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
  3. يجب ألا يكون له أي ممتلكات ذات قيمة عالية مرتفعة.
  4. يلزم ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عام.
  5. كما يجب أن يكون له حساب بنكي مفعل.
  6. الحرص على إدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم بالطريقة الصحيحة.
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معلومات الكاتب
ندى محمد

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