فرح الكل وابعتها .. بطاقة تهنئة العام الهجري الجديد 1446 دعاء استقبال العام الجديد

مع بداية السنة الهجرية الجديدة والتي تعتبر من أهم الأحداث التي تحدث في المجتمعات الإسلامية، لأنها تعكس تقاليد وثقافات المجتمعات المختلفة والمتنوعة في جميع أنحاء دول العالم والتي تعود الى أساسها الديني في الإسلام، لأن من المعروف أن العام الهجري قد بدأ منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهو يعتبر واحد من أهم الأحداث التاريخية البارزة والتي ساعدت على تطور الإسلام كدين و مجتمع.

دعاء استقبال العام الهجري الجديد 2024

سوف نقوم بتوفير لكم دعاء خاص باستقبال العام الهجري الجديد حتى تكونوا على علم بذلك الدعاء فهو يتمثل في الآتي:

اللهمّ إنّي أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلَّى الله عليه وسلَّم.

رسائل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 2024

مع اقتراب العام الهجري الجديد يمكنكم إرسال رسالة تهنئة بمناسبة قدوم تلك المناسبة الإسلامية السعيدة ومن تلك الرسالة التي يمكن إرسالها التالي:

اللهم في العام الهجري الجديد وفق أهلي وأصدقائي لما تحبه وترضاه من صالح الأعمال وبلغني وإياهم الأيام الفضيلة فيه. عام هجري سعيد، أدعو الله فيه أن يملأ قلبك إيمانًا، ويغمر بيتك سعادةً. لكل أهلي وأحبابي أرسل إليكم رسالة تهنئة من قلبي أتمنى أن تكون مليئة بالسعادة وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة.

بطاقة تهنئة العام الهجري الجديد 2024

يوجد الكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة التي يمكن من خلالها إرسال بطاقات خاصة بالتهنئة بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد، ومن تلك الطرق يمكن تنزيل الصور عن طريق محرك البحث جوجل، حيث يجب عليكم كتابة بطاقات تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد في قائمة البحث، سوف تظهر لكم العديد من البطاقات بعد ذلك قوموا باختيار البطاقة المناسبة لكم وتحميلها على الهاتف.