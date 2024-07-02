“رابط فعال” استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2024 جميع المدارس بالمحافظات

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا، حيث إن ذلك جاء مع اقتراب ظهورها التي لم يتبق عليه سوى ساعات قليلة، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم أوضحت أن المؤشرات الخاصة بالنتائج مبشرة بشكل كبير عن العام الماضي، بحيث يحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه في هذه المرحلة الدراسية، للدخول إلى مرحلة جديدة في حياته التعليمية.

متى ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية غدًا الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو 2024 في كافة المدارس العاملة بالدولة، حتى أن جميع الطلاب سيتمكنون من استخراج نتائجهم والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، مع فتح باب التظلم بعد عرض النتيجة مباشرة، لكي يتمكن الجميع من الإطلاع عليها وإعادة المواد الراغبين في تحسينها.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

تتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا بمختلف المدارس التي انتهت من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة، وفقًا للأتي:-