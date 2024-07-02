مبرووك 100 ألف $ من مسابقة الحلم.. أسماء الفائزين في السحب الأخير مع مصطفى الآغا 2024

موعد السحب الجديد لمسابقة الحلم 2024

في هذا الموضوع، سنتعرف على أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2024 ومواعيد السحوبات القادمة سابقًا، قدمنا نظرة على بعض أسماء الفائزين لهذا العام. إليكم جدولًا يبين مواعيد السحب القادمة لمسابقة الحلم:

السحب الأول لمسابقة الحلم 2024

تاريخ الإعلان: 23 يونيو 2024

نوع الجائزة: سحب على جوائز المستويات

قيمة الجائزة: 80 ألف دولار موزعة على عدة مستويات

السحب الثاني مسابقة الحلم

تاريخ الإعلان: 30 يونيو 2024

نوع الجائزة: جائزة الحلم

قيمة الجائزة: 100 ألف دولار + 1 كغ من الذهب بقيمة 60 ألف دولار

السحب الثالث مسابقة الحلم

تاريخ الإعلان: 11 أغسطس 2024

نوع الجائزة: جائزة الحلم

قيمة الجائزة: 150 ألف دولار

بهذه السحوبات، يتاح للمشاركين فرصة ربح جوائز قيمة بمختلف المستويات والمبالغ المالية، مما يجعلها فرصة مثيرة للانتظار والمشاركة

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للمشاركين من مختلف الدول العربية، كما يمكن للمشتركين استخدام خدمات الشبكات المحلية في بلدانهم للمشاركة في هذه المسابقة المثيرة والمنافسة على الجوائز القيمة، فيما يلي نوضح لكم أرقام الاشتراك الجديدة في مسابقة الحلم لجميع الدول العربية: