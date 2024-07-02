مبرووك 100 ألف $ من مسابقة الحلم.. أسماء الفائزين في السحب الأخير مع مصطفى الآغا 2024

تستمر مسابقة الحلم 2024 في إثارة حماس المشاركين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم فرصًا مميزة للفوز بجوائز مالية كبيرة وجوائز قيمة أخرى، في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل مواعيد السحوبات القادمة وأسماء الفائزين المحظوظين في مسابقة الحلم لهذا العام حيث تعكس هذه السحوبات المتنوعة التزام المسابقة بمنح المشتركين فرصًا عادلة لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز تغير حياتهم، فقط تابعوا معنا لمعرفة المزيد عن مواعيد السحوبات القادمة وجوائزها المثيرة.
موعد السحب الجديد لمسابقة الحلم 2024
في هذا الموضوع، سنتعرف على أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2024 ومواعيد السحوبات القادمة سابقًا، قدمنا نظرة على بعض أسماء الفائزين لهذا العام. إليكم جدولًا يبين مواعيد السحب القادمة لمسابقة الحلم:
السحب الأول لمسابقة الحلم 2024
- تاريخ الإعلان: 23 يونيو 2024
- نوع الجائزة: سحب على جوائز المستويات
- قيمة الجائزة: 80 ألف دولار موزعة على عدة مستويات
السحب الثاني مسابقة الحلم
- تاريخ الإعلان: 30 يونيو 2024
- نوع الجائزة: جائزة الحلم
- قيمة الجائزة: 100 ألف دولار + 1 كغ من الذهب بقيمة 60 ألف دولار
السحب الثالث مسابقة الحلم
- تاريخ الإعلان: 11 أغسطس 2024
- نوع الجائزة: جائزة الحلم
- قيمة الجائزة: 150 ألف دولار
بهذه السحوبات، يتاح للمشاركين فرصة ربح جوائز قيمة بمختلف المستويات والمبالغ المالية، مما يجعلها فرصة مثيرة للانتظار والمشاركة
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أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
إليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للمشاركين من مختلف الدول العربية، كما يمكن للمشتركين استخدام خدمات الشبكات المحلية في بلدانهم للمشاركة في هذه المسابقة المثيرة والمنافسة على الجوائز القيمة، فيما يلي نوضح لكم أرقام الاشتراك الجديدة في مسابقة الحلم لجميع الدول العربية:
- مصر:
- شبكة أورنج: 98880
- شبكة فودافون: 95458 أو 95450
- الإمارات العربية المتحدة: 60767
- الكويت: 4141
- البحرين: شبكة زين: 94000
- عمان: 90434
- السعودية:
- شبكة موبايلي: 650444
- شبكة زين: 755505
- الاتصالات السعودية: 858888
- العراق: 2266
- اليمن: 2600