“الحلقة الأولى مترجمة ومدبلجة“ مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقات الحصرية بجودة hd

ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة من قبل الكثير من المشاهدين والمتابعين حول العالم عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وذلك بعد انتهاء الجزء الخامس من المسلسل خلال الفترة الماضية، وقد حاز المسلسل على شهرة كبيرة للغاية في كافة أنحاء الوطن العربي وذلك بسبب القصة التاريخية الاسلامية التي يحكي عنها المسلسل من خلال المؤسس ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية الذي استطاع في الكثير من الحروب والصراعات من التفوق على منافسين والتصدي الى اعدائه وهزيمته للتتار والصليبيين والمغول وغيرهم ممن كانوا يرغبون في السيطرة على بلاده.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان واحداً من أفضل المسلسلات التاريخية الاسلامية التي شارك في القيام بها الكثير من الممثلين الأتراك وقد استطاع المسلسل خلال عرضه منذ الجزء الأول في حصد الكثير من المشاهدات وأصبح المتابعين ينتظرون نزول الحلقات الجديدة لحظة بلحظة، وكشفت بعض التقارير انه من المتوقع أن يتم عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان خلال شهر نوفمبر المقبل لعام 2024 وذلك بعد الانتهاء من تصوير المسلسل من قبل طاقم العمل، حيث تم البدء خلال تلك الفترة في تصوير بعض أجزاء المسلسل.

قناة ATV التركية

تعتبر قناة اي تي في من قناة التركية التي تقوم بعرض المسلسل ويمكن ضبطها من التردد التالي:

التردد: 10769.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

يمكن ضبط قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

كما يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.