اعرف من يتابعك .. تحميل واتساب عمر العنابي 2024 اخر اصدار

يوفر واتساب عمر العنابي، العديد من الخدمات المميزة للمستخدمين، كما يوفر كذلك عدة اضافات وخصائص فريدة من نوتها وقد شهد التطبيق تحديثات عديدة في الأشهر الأخيرة، حيث تم إضافة خدمات جديدة وإعادة تصميمه بشكل مبتكر وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال على موقع البديل، حيث سنشرح طريقة تنزيل تطبيق واتساب عمر العنابي.

كيفية تحميل واتس عمر العنابي 2024

يمكنك تحميل أحدث نسخة من تطبيق واتس اب عمر العنابي الذي يتضمن مجموعة من الميزات الحصرية طريقة التحميل كالآتي:

في البداية، نحرص يجب وجود اتصال ممتاز بالإنترنت، سواء كان ذلك عبر شبكة الواي فاي أو بيانات الجوال.

التحقق من وجود مساحة تخزين لا تقل عن 100 ميجا بايت.

من ثم نقوم بفتح تطبيق المتصفح من الهاتف.

بعد ذلك نقوم بالنقر على خيار البحث في الأعلى.

كتابة اسم تطبيق الواتساب، مع توضيح أن النسخة هي عمر العنابي.

النقر على خيار أكثر المواقع أمانًا.

انقر على أيقونة التحميل الموجودة أسفل صورة التطبيق أو وصفه.

بعد مرور بضع دقائق على اكتمال التحميل، انقر على خيار الفتح الذي يظهر في الجزء العلوي.

ستظهر لك نافذة تتضمن خيارين: التثبيت والإلغاء.

ثم اضغط على زر التثبيت.

مميزات واتساب عمر

حقق واتساب عمر نجاحا كبيرا لدى المستخدمين وذلك بفضل العديد من المميزات التي سذنكرها فيما يلي