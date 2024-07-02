كيفاش تحجز سكن أحلامك في دقائق.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 الخطوات والشروط التي يجب توافرها

سكنات عدل 3 يعد ما أبرز برامج الدعم المقدمة من وزارة الإسكان في الجزائر إلى المواطنين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط ولا يملكون مسكن مناسب لهم ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية في توفير الدعم للمواطنين لتحسين مستوى المعيشة من خلال تقديم وحدات سكنية ملائمة وتزايد البحث من قبل المواطنين الجزائريين عن معرفة رابط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، وهذا سوف نوضحه لكم في الفقرات التالية.

خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

يمكن لكافة الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة من خلال التسجيل في برنامج دعم سكنات عدل 3 في الجزائر من خلال موقع وكالة عدل وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على وكالة عدل الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور وإسم المستخدم.

اضغط على بوابة سكنات عدل 3.

اختر المحافظة التي تريد التقديم عن طريقها.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

اضغط على زر تقديم الطلب.

ستصلك رسالة نصية تفيد بأن عملية التقديم تمت بنجاح.

شروط الحصول على وحدات سكنات عدل 3

في السياق نفسه أعلنت وزارة الإسكان عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في سكنات عدل 3 وجاءت الشروط على النحو التالي: