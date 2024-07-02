اخيرًا هتستلم وحدتك .. التسجيل في سكنات عدل AADL 3 هتدفع 25% من قيمة الوحدة

يرغب الكثير من المواطنين في دولة الجزائر بالتسجيل في سكنات عدل 3، كما أنهم كانوا ينتظرون موعد فتح ذلك الموقع للتسجيل به وكان يتوقعون بأن كان سوف يتم فتحه يوم السبت الموافق 9 من شهر مايو من عام 2024، ولكن لم يتم فتحه في ذلك الوقت، وتم الإعلان من قبل وزير السكن والعمران السيد محمد العريبي عن أنه اجتمع يوم 9 من شهر مايو مع ممثلي مشروع عدل وحددوا موعد التسجيل.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3

أعلن الوزير بشكل رسمي عن موعد التسجيل في سكنات عدل 3، حيث أن سوف يبدأ التسجيل بداية من يوم 8 جوان المقبل كحد أقصى، ووضح أيضًا بأن غربلة القوائم تكون في 4 جويلية، وآخر الأخبار التي تم نشرها حول سكنات عدل ثلاثة بأنها سوف تكون في الأول من شهر يوليو، وذلك يكون وفقًا للشروط الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل وزير السكن والتعمير في الشهر الماضي، وتم الإعلان عن تلك الشروط في الجريدة الرسمية.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يوجد هناك مجموعة من الشروط التي قامت الحكومة الجزائرية بوضعها، وتم الإعلان عنها؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط فهي تتمثل في الآتي:

يجب دفع القسط الأول والذي يكون بنسبة 25% من قيمة المسكن. إحضار ما يثبت القدرة المالية لتسديد دفعات الطلب. لابد أن يتم التسديد قبل أن يتعدى المكتتب ال 70 عام.

التسجيل في سكنات عدل 2024

يجب اتباع مجموعة من الخطوات الخاصة بالتسجيل في سكنات عدل حتى تتم عملية التسجيل بنجاح، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: