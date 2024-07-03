موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن حسب قرارات وزارة المالية

يبحث العديد من المواطنين في الأردن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بعد قرار وزارة المالية بزيادة الرواتب بمقدار 100 ألف دينار لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن مليون دينار حيث تهدف الدولة إلى تحسين ظروف المعيشة للمتقاعدين لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف طبقات المجتمع حيث تسعى هذه الزيادة لدعم المتقاعدين في مواجهة التحديات، بشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

حقيقة زيادة رواتب الاردن

يهتم العديد من المواطنين في الأردن بمتابعة أخبار الرواتب لهذا الشهر، حيث أفادت بعض المصادر بزيادة منحة المكافأة المالية بمقدار 100 دينار لجميع المتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري حيث يتم صرف الرواتب للقطاعين المدني والعسكري وأفراد الأمن، بينما تسعى الحكومة جاهدة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة بجد لضمان صرف الرواتب في التوقيت المحدد وبالمبالغ المتفق عليها، مما يعزز الاستقرار المالي للموظفين والمتقاعدين في مختلف القطاعات.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين 2024

يتساءل العديد من المواطنين حول جدول زيادة رواتب المتقاعدين 2024

زيادة راتب رقيب تصل إلى: 28 دينار.

زيادة رتبة رقيب بنسبة: 33 دينار.

ترقية رتبة العميد تكون بقيمة: 35 دينار.

زيادة راتبة لواء: 30 دينار.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الأردنية لفتت إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة الرواتب عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى مكاتب العمل والتزاحم لتحصيل الرواتب.

موعد صرف الراتب

قامت وزارة المالية في الأردن بتحديد موعد صرف رواتب العسكريين كما يلي:

الموعد الشهري: يتم توزيع الرواتب في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.

تغيير الموعد في حالات الإجازات: إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية، يتم تعديل الموعد وإعلان الموعد الجديد مسبقًا.

شروط استحقاق الزيادة الجديدة في رواتب التقاعد

أفادت الوزارة بأنه سيتم منح زيادة مقدارها 100 ألف دينار أردني عند توافر عدة شروط تشمل ما يلي: