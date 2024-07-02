تحديث واتساب الازرق PLUE APK ⭐️⭐️⭐️⭐️ اخر اصدار ( نسخة جـــامدة).. ضد الحظر ثبته علي هاتفك وانفرد بالمزايـا الممتازة

واتساب الازرق هو النسخة المحدثة من تطبيق الواتساب فهو يحتوي على عدد كبير من المميزات المتوفرة في التطبيق، وهو واحد من التطبيقات المميزة التي توفر خصوصية للمستخدم كما أنه يمكن تحميله من خلال رابط تحميل يسهل من عملية تحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف والبدء في استخدامه.

مميزات واتساب الازرق

يمتلك التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات المختلفة التي زادت من البحث عنه بشكل كبير وتحميله بسبب ما يحتويه من خصائص ومميزات، بالإضافة لحمايته الخصوصية المستخدم، لذلك فإن مميزات التطبيق كبيرة، ومن تلك المميزات ما يلي:

عدم حذف الرسائل بعد استلامها.

يمكن تحديث الحالة لأكثر من 24 ساعة.

يمتلك الكثير من الثيمات والرموز التعبيرية المختلفة.

حماية خصوصية المستخدم عند استخدامه.

اخفاء الرسائل.

يمكن إخفاء الحالة عن بعض الأصدقاء.

غلق الانترنت عن الواتساب فقط.

مشاركة الملفات الكبيرة مع الأصدقاء.

مشاركة عدد كبير من الصور في الرسالة الواحدة.

تشفير الرسائل مع وجود رمز أمان للواتس سواء كان نمط او رمز.

تحميل واتساب الازرق

يمتلك التطبيق الكثير من المميزات المتنوعة والمختلفة التي زادت من تحميله بشكل كبير، كما أنه من التطبيقات المحدثة التي تحمل الكثير من المزايا المتنوعة المتوفرة في التطبيق، لذلك يتم تحميله بشكل كبير من قبل مجموعة كبيرة من المستخدمين، ويمكن تحميل الواتس العادي من خلال الخطوات التالية:

فتح صفحة تحميل التطبيق.

الضغط على رابط التحميل.

الانتظار حتى يكتمل تحميل التطبيق.

الضغط علىًتثبيت من خلال فتح مدير الملفات على الهاتف.

يتم تثبيت التطبيق على الهاتف والبدء في استخدامه.

يتم بعدها استخدام التطبيق على الهاتف والتمتع بالمميزات المختلفة التي يوفرها التطبيق وحماية الخصوصية، كما أن التطبيق محدث ويعمل على عدد كبير من الأجهزة المختلفة.