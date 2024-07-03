اوعى يفوت ابنك .. موعد التقديم في مدارس الثانوية 2024- 2025 في جميع المحافظات

من أكثر الأمور التي تشغل بال الطلاب والطالبات خلال تلك الفترة هو موعد التقديم في المدارس الثانوية من هذا العام، وتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بمرحلة الشهادة الإعدادية؛ لذلك يرغبون في معرفة التنسيق الخاص بالتقديم في تلك المدارس لمعرفة ماذا سوف يدخلون، وهل يستطيعون الانضمام إلى الثانوية العامة أم سوف يدخلون المدارس الصناعية والتجارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس الثانوية 2024

تم الإعلان من قبل مديريات التربية والتعليم عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس الثانوية، وتلك الأوراق تكون متعلقة بالصف الأول الثانوي فهي تتمثل في الآتي:

تقديم استمارة النجاح الخاصة بالشهادة الإعدادية الأصل و٣ من صور تلك الشهادة. تقديم شهادة الميلاد كمبيوتر، حيث يجب تقديم أصل وثلاث صور من تلك الشهادة. إحضار صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر إحضار ست صور شخصية خاصة بالطالب. يجب إحضار ملف ورقي وحافظة بلاستيكية. يجب تقديم البطاقة الصحية الخاصة بالطالب موضح بها الحالة الصحية.

موعد التقديم في مدارس الثانوية 2024

يبدأ التقديم في المرحلة الثانوية العامة بداية من شهر يوليو الحالي، وسوف تستمر عملية التقديم على مدار الـ 30 يوم المتعلقين بذلك الشهر وتلك العملية تكون للمرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني، كما أن تم الإعلان عن قيمة استخراج الشهادة الإعدادية حيث وصلت قيمة الرسوم إلى 50 جنيه، وقيمة الملف تكون 15 جنية، وبذلك يجب دفع 65 جنيه حتى يتم سحب الملف الخاص بالشهادة الإعدادية بنجاح.

تنسيق المرحلة الثانوية في جميع المحافظات 2024

سوف نقوم بتوفير لكم التنسيق الخاص بالمرحلة الثانوية في جميع المحافظات المختلفة حتى تكونوا على علم بذلك التنسيق فهو جاء على النحو التالي: