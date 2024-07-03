تحديث واتساب جولد عمر الذهبي APK ضد الحظر مجانا ⭐️⭐️⭐️⭐️ (نسخة جـــامدة).. اتسابق وفك حظر رقمك

تحديث واتساب عمر الذهبي أصبح من أهم التحديثات الجديدة التي طرأت عل واتساب الرسمي، وهذا لامتلاكه العديد من المميزات التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، ويعتبر تطبيق واتساب من أهم تطبيقات الدردشة في العالم، حيث يستعملها عدد كبير جدا ويعتبر هذا التطبيق هو المفضل لديهم، ومنها سنقوم بعرض جميع المميزات الخاصة بهذا التحديث خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

تحديث واتساب عمر الذهبي

أثبت تحديث واتساب عمر الذهبي أنه من أفضل التحديثات النسخة المعدلة من التطبيق الرسمي، وذلك لإحتوائه على مجموعة لا حصر لها من المميزات، من أهمها ما يلي:

تستطيع أن تقوم بجدولة الرسائل الى موقت تقوم أنت بتحديده، ومن ثم يتم ارسالها في هذا الوقت دون أن تفتح التطبيق وتضغط على زر الارسال.

يمكنك التخفي داخل التطبيق، وذلك عن طريق اخفاء اخر ظهور لك واخفاء جاري الكتابة وجاري تسجيل مقطع صوتي، وهت ما يسمى بوضع الشبح.

هذا التطبيق يعتبر الأكثر خصوصية حيث يمكن من خلاله اخفاء علامة صح الزرقاء التي تؤكد قراءة الرسائل.

كما يمكنك أيضا أن تقوم بفصل الانترنت عن التطبيق دون غيره من التطبيقات.

هذا التطبيق تمتلك من خلاله مشاهدة حالة الاصدقاء دون علمهم.

كما يمكنك أيضا مشاركة هذه الحالة والاحتفاظ بها على هاتفك.

تفاصيل واتساب عمر الذهبي

اسم التطبيق واتساب عمر الذهبي رقم النسخة V11.30 الحجم 78.7 MB إصدار الأندرويد 4.1+ فئة تواصل نوع الملف ملف APK المطور أبو عرب إجمالي التنزيلات 29,56,866+ التحديث الأخير منذ يوم

الأمان في واتساب عمر الذهبي

لا يمتلك تحديث واتساب عمر الذهبي نفس القدر من الامان مثلما يمتلكه في الخصوصية، ولذلك فيجب الحذر عند استخدام هذا التطبيق لأنه من التطبيقات الغير رسمية، ولا تمر الرسائل التي تقوم بإرسالها لأصدقائك عبر الخوادم التي تمر بها الرسائل في واتساب الرسمي، كما لا يوجد لديه تحديثات متوفرة في متجر التطبيقات جوجل بلاي، وأيضا قد يتم حظر الحساب بدون أي أسباب وقد يتم اختراقه بسهولة.