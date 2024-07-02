تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 تابع مباراة الأهلي والداخلية أجواء الأجواء

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024، أصبحت قناة أون تايم سبورت تعرف بهذا الاسم بعد أن كانت تسمى أون سبورت، حتى تم تغيير الاسم في عام 2020 من خلال دمج قناتي أون سبورت و تايم سبورت لتقديم محتوى رياضي متميز في مصر، تأسست القناة في أكتوبر 2008، وتعود ملكيتها الحالية إلى المتحدة للخدمات الإعلامية مع ارتفاع معدلات البحث عنها سنوضح لكم من خلال السطور التالية تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 وأبرز التفاصيل المتعلقة بها.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024

تعد قناة أون تايم سبورت واحدة من أبرز القنوات الرياضية في مصر، حيث تقدم تغطية شاملة ومميزة لأهم المباريات والأحداث الرياضية، تساهم القناة في تقديم محتوى رياضي غني يشمل نقل المباريات المحلية والدولية، بالإضافة إلى برامج تحليلية تغطية خاصة لأهم الأحداث الرياضية لمتابعة قناة أون تايم سبورت، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

نبذة عن قناة أون تايم سبورت

تأسست قناة أون تايم سبورت في أكتوبر 2008 وحققت منذ ذلك الحين تطورًا كبيرًا في مجال البث الرياضي في عام 2020، تم دمج قناتي أون سبورت وتايم سبورت لتشكيل شبكة قوية تحت اسم أون تايم سبورت، ما ساهم في تعزيز جودة المحتوى الرياضي المقدم للمشاهدين، تقدم قناة أون تايم سبورت مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، تشمل نقل المباريات الحية للدوري المصري الممتاز وكأس مصر

بالإضافة إلى تغطية البطولات الدولية، كما تقدم القناة برامج تحليلية ومناقشات رياضية تستضيف نخبة من الخبراء والمحللين الرياضيين، تعتبر قناة أون تايم سبورت وجهة مفضلة لعشاق الرياضة في مصر والوطن العربي، حيث توفر تغطية شاملة ومتميزة لأهم الأحداث الرياضية، يمكن متابعة القناة للاستمتاع بأفضل البرامج الرياضية والتحليلات الشاملة لأهم المباريات.