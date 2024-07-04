قناة تعليم الأخلاقيات للأطفال .. استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يعد تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2024 على النايل سات وعرب سات من أكثر المواضيع التي يبحث عنها محبو أغاني الأطفال، ومحبين الترفيه للأطفال وهذه القناة تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمحتويات المميزة التي تلبي احتياجات الأطفال وأولياء الأمور الذين يرغبون في تسلية أبنائهم والجدير بالذكر أنها تتميز بالتزام محتواها الدائم بالمعايير وعدم خروجه عن النص، مما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار والمستويات في ما يلي نوضح لكم تردد القناة على النايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى طريقة ضبط القناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يبحث العديد من الناس عن تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر الاقمار الصناعية عرب سات ونايل سات عبر موقعنا نقدم لكم الترددات:

القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي العرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي

لدى هذه القناة عدد كبير من المتابعين الذين يرغبون في معرفة طريقة تنزيلها على جهاز الاستقبال، والعملية سهلة وبسيطة فيما يلي الخطوات المتبعة لتنزيل القناة:

أولاً، يجب الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد بعد ذلك، اضغط على قائمة الترددات واختر البحث اليدوي ثم حدد القمر الصناعي، سواءً كان نايل سات أو عرب سات، وأدخل كافة البيانات الخاصة بالقناة بعد ذلك، قم بإدخال بيانات القناة بدقة مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب، ثم اضغط على بحث انتظر قليلاً حتى يتم تحميل القناة، ثم احفظ القناة على جهاز الاستقبال.