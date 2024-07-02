شوف اسمك بسرعة.. اسماء المستفيدين من صندوق الاسكان العسكري في الأردن

كشف صندوق الإسكان العسكري الأردني، عن جميع الأسماء المشمولين ضمن الوجبة الجديدة من فئات الضباط وكذلك ضباط الصف والأفراد، لكي يتمكن من الحصول على الدعم المقدم لهم، حتى أن هذه المبادرة توفر لهذه الفئة دعم سكني وكذلك مالي تزامنًا مع الجهود التي يبذلونها في سبيل حماية الوطن والتضحية في سبيله، مما يُعزز هذا الدعم استقرارهم العسكري.

كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من صندوق الإسكان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء المستفيدين ضمن صندوق الإسكان العسكري داخل دولة الأردن، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية الإسكان والإشغال الأردنية التابعة للجهة العسكرية.

ثم يتم النقر على زر “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة التالية للمديرية.

وعليه يُرجى اختيار خدمة “الاستعلام عن القروض”.

ليتم ملء كافة المعلومات الخاصة بطلب الاستعلام.

النقر في النهاية على زر “بحث”.

حتى يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بأسماء المستحقين للحصول على دعم صندوق الإسكان في الأردن.

قيمة دعم الإسكان العسكري في الأردن

وأوضح صندوق الإسكان العسكري في الأردن، أن قيمة دعم الإسكان العسكري لجميع الضباط والرتب المختلفة يصل إلى 30000 دينار، بحيث يتم العمل على صرف هذا الدعم بشكل شهري، مع إمكانية الاستعلام عن جميع المشمولين في هذا الدعم داخل دولة الأردن، وعليه فإنه كل شهر يتم نزول أسماء جديدة مستحقة للتعرف عن ما إذا كانوا مستحقين للحصول على الدعم المقدم من قبل الصندوق أم لا.