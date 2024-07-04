القناة المفضلة للأطفال في العالم العربي استقبل الآن تردد قناة توم وجيري 2024

شهدت الساعات الأخيرة زيادة ملحوظة في معدل بحث العديد من الآباء والأمهات عبر محركات البحث عن تردد قناة توم وجيري التي تبث على مدار الساعة، وذلك تزامناً مع بدء عطلة نهاية العام الدراسي 2023-2024 حيث تتمتع هذه القناة بشعبية كبيرة على مستوى العالم، إذ تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة الممتعة ومن خلال موقعنا البديل، سنوفر التردد الجديد على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري 2024

يهتم العديد من الآباء والأمهات بمعرفة تردد قناة توم وجيري لعام 2024، حيث تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج والرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التعليمية والمميزة للأطفال تحظى القناة بشعبية كبيرة جداً بين الآباء والأمهات والأطفال من مختلف الأعمار في مصر والعالم العربي تبث القناة محتواها على مدار 24 ساعة بجودة عالية وجاء تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية على الشكل التالي:

تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري 2024 على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

كيفية تنزيل قناة توم وجيري على التلفزيون