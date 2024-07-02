رسميا رابط moe.gov.ly وزارة التَّربية والتَّعليم نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 وخطوات الاستعلام

يترقب أكثر من 210 ألف طالب وطالبة في ليبيا بفارغ الصبر نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، تعتبر هذه النتيجة الهدف الأهم للطلاب في جميع محافظات البلاد حاليًا، يسعى الكثيرون للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في أسرع وقت ممكن، لكي يتمتعوا بإجازة الصيف قبل الانتقال إلى المرحلة الثانوية في العام الدراسي القادم، الذي يبدأ بعد عدة أشهر من الوقت الحالي.

وزارة التَّربية والتَّعليم نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

يمكن البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا عن طريق رقم الجلوس من خلال وزارة التربية والتعليم أو عبر المنظومة الوطنية في ليبيا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يمكن الوصول إلى منظومة المركز الوطني عبر موقعها الإلكتروني أو عن طريق وزارة التربية والتعليم في ليبيا. الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا. اختيار المحافظة التي تتبع لها. تدوين رقم الجلوس ورقم القيد. انقر على الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإعدادي في ليبيا وستتلقى النتيجة.

متى موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا؟

من المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024 يوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2024، تأتي هذه النتيجة بعد أن انتهى آلاف الطلاب في ليبيا من اجتياز الامتحانات النهائية بنجاح، وفقًا لمقالنا الحصري على موقعنا، ستتاح النتيجة للطلاب وأولياء الأمور في هذا التاريخ المحدد، حيث من المتوقع أن تكون في متناول الجميع للاطلاع عليها.

يرجى متابعة موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا للحصول على أحدث المستجدات حول نتيجة الشهادة الإعدادية ومواعيد إعلانها. انتظروا الإعلان الرسمي لتتأكدوا من نجاحكم والاستعداد لمرحلة جديدة من التعليم.