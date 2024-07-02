“الجمعة القادمة”.. بدء التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 وأهم شروط القبول

تبعًا للأخبار المفرحة التي أعلنت عنها ” وزارة السكن والعمران والمدنية بالجزائر” فإنه يفصلنا أيام قليلة عن بدء استقبال جميع طلبات التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر، هذا البرنامج الذي طُرح بدعم من قطاع الإسكان بغرض توفير شقق سكنية للمواطنين الجزائريين باسعار قليلة جدًا وذلك لكل من يستوفي الشروط الموضوعة ومنها أن يتم التسجيل فقط لمرة واحدة.

بدء التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

أعلن “وزير السكن والعمران والمدينة”، أن التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر سوف يبدأ من يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 في تمام الساعة 9:00 مساء حتى 3:00 صباحًا، ويبدأ من جديد يوم السبت 6 يوليو 2024 في تمام الساعة 8:00 صباحًا وسيستمر حتى 8:00 مساء.

رابط التقديم في سكنات عدل 3

الآن الفرصة أصبحت متاحة أمام مواطني الجزائر للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 الجزائر وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الرابط الخاص بوكالة عدل.

النقر على تسجيل الدخول.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

إدراج رقم الضمان الاجتماعي.

سوف يظهر طلب التسجيل على الشاشة.

ملء الطلب بالبيانات الصحيحة.

بعد إتمام خطوة التأكد من صحة ودقة البيانات المُدخلة، اضغط على ” التقديم”.

سيتم تلقي طلبك ومراجعته من قبل الجهات المختصة بذلك، ثم إخبارك بالنتيجة.

شروط القبول في برنامج سكنات عدل 3

بتواجد مجموعة من الشروط في المواطن الجزائري يُصبح بإمكانه التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 بل ويزيد ذلك من فرصته القبول في البرنامج، وهذه الشروط وُضعت من قبل الحكومة الجزائرية وتمثلت فيما يلي: