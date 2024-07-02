tech.moe.gov.eg.. نتائج الدبلومات الفنية 2024 زراعي وصناعي وتجاري عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

شهدت محركات البحث زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن رابط نتائج الدبلومات الفنية 2024، وصرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج المدارس التجارية والصناعية والزراعية ستكون متاحة على موقع بوابة التعليم الفني، سيتمكن جميع الطلاب من الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط الذي ستوفره الوزارة بعد الإعلان الرسمي عن النتائج، يمكن للطلاب معرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس أو اسم الطالب.

تؤكد الوزارة حرصها على تقديم النتائج بسرعة ودقة لضمان حصول الطلاب على معلوماتهم بأسرع وقت ممكن، عملية الاستعلام عن النتائج ستكون سهلة وميسرة من خلال بوابة التعليم الفنى التي تعد المنصة الرسمية المخصصة لهذا الغرض.

نتائج الدبلومات الفنية 2024

انطلقت الامتحانات التحريرية لطلاب وطالبات الشهادة الفنية في 25 مايو 2024 وتبعتها الامتحانات العلمية والمعملية، التي بدأت في 8 يونيو وانتهت في 27 يونيو بعد انتهاء الامتحانات التحريرية في بداية يونيو بدأت أعمال التصحيح واستمرت ليلاً ونهارًا متوقفة فقط لمدة يومين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

بفضل الجهود المستمرة تمكنت مراكز الكنترول من الانتهاء من حوالي 90% من أعمال التصحيح والكنترول لنتيجة الدبلومات الفنية 2024 للدور الأول، ومن المتوقع أن يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بالتوقيع على نتائج الدبلومات الفنية لجميع المحافظات قريبًا، بعد ذلك سيتم الكشف عن أسماء الطلاب الأوائل ونسب النجاح ثم تفعيل رابط النتائج عبر بوابة التعليم الفني.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024

بدأت مراكز الكنترول في متابعة درجات نتائج الدبلومات الفنية 2024 الدور الاول لجميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج دبلومات الصنايع والتجارة والزراعة والفندقي لجميع الأنظمة الدراسية في الأيام القادمة، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين طلاب الثانوية الفنية من الحصول على نتائج شهادات الدبلومات بسهولة، حيث يمكنهم اتباع الخطوات التالية بعد تفعيل رابط النتائج على بوابة التعليم الفني: