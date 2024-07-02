ماتفوتش الفرصة اكواد ماين كرافت للمحترفين وكلمات سرية لتنزيل لعبة Minecraft.. متضيعهاش من إيد

amal khater تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
ماتفوتش الفرصة اكواد ماين كرافت للمحترفين وكلمات سرية لتنزيل لعبة Minecraft.. متضيعهاش من إيد
أحدث إصدار للعبة.. إليك خطوات تحميل لعبة ماين كرافت بوكيت اديشن 2024 Minecraft Pocket Edition

تعتبر اكواد ماين كرافت سلسلة من الأرقام والحروف التي يتم استخدامها لتنفيذ مهام معينة داخل اللعبة ، وهذه الاكواد تعطى قوة للاعبين للفوز في اللعبة والتغلب على المنافسين، كما يمكنهم عمل عالم افتراضي متميز ومختلف عن الآخرين مما يزيد فرصتهم في الفوز والحصول على نقاط تساعدهم في اللعب باحترافيه والحصول على مميزات داخل اللعبة، وهذا ما سنوضحه فيما يأتي.

اكواد ماين كرافت

يبحث الكثير من لاعبى لعبة ماين كرافت عن اكواد ماين كرافت الحديثة، للعب بطريقة احسن وإضافة الكثير من تحسينات اللعبة والقدرة على تعديه الأدوار بكل سهولة، وهذه هى الاكواد:

  •  FACEPAGE1920.
  •  RTY78-UIO90-PLK12- JHG34-FDS56.
  • QWE89-RTY12-VIO34-ASD56-ZXC78
  • R33K-6PEA-HL9D.
  • GOOGCM29
  • VIO56-JKL78-POI90-LMN12-BVC34.
  • ZXY12-ASD34-QWE56-RTY78-VIO90
  •    42PT-WN7V-J258.

تنزيل ماين كرافت

لتتمكن من تحميل لعبة ماين كرافت على جهازك سواء الكمبيوتر أو الهاتف المحمول يمكنك اتباع هذه الخطوات الآتية:

  •  قم بفتح المتصفح والدخول على موقع لعبة ماين كرافت Minecraft.net.
  • ثم اختر من القائمة
  • Get Minecraft.
  • فإذا كنت لم لا تمتلك حساب قم بعمل حساب جديد على موقع لعبه ماين كرافت.
  • ثم قم بتحديد الاصدار الذي ترغب به ثم قم بشرائه.
  • بعد الانتهاء من عملية الشراء الآن يمكنك تحميل اللعبة على الجهاز الخاص بك.

لأجهزة الأندرويد:

  •  قم بفتح تطبيق جوجل بلاي من جهازك المحمول.
  • ثم ابحث عن ماين كرافت.
  • اختر اللعبة ثم قم بشرائها من المتجر.
  • بعد نجاح عملية الشراء سيتم تثبيت اللعبة على جهازك المحمول.
  • قم بعمل حساب على اللعبه واتباع التعليمات المطلوبة.
  • والآن يمكنك الاستمتاع بها ولعبها في أي وقت.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
amal khater

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 اعرفها واستفيد منها
إنضم لقناتنا على واتساب