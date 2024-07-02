moe.gov.ly رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 عبر موقع وزارة التعليم الليبية برقم الجلوس

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة وتحديداً بعدما أعلنت وزارة التعليم الليبية عن رفع نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 على الموقع الرسمي للوزارة ، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على نتائجهم دون الحاجة للذهاب إلى المدارس خاصة وسط الأجواء الحارة التي تمر بها الكثير من المناطق الليبية، ومن خلال هذا المقال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2034 ….

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليببا 2024

وأعلنت وزارة التعليم الليبية على صفحتها الرسمية على الإنترنت أنه لا داعي للقلق أو التوتر وأن نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 مطمئنة للغاية، والتي تخطت الـ 87%، وأكدت الوزارة إلى أن الطلاب بدأوا امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024، في 19 مايو الماضي واستمرت على مدار أسبوعين كاملين وحرصت الوزارة على متابعة الامتحانات حتى يتم التأكد من سير اللجان بالضوابط التي أعلنت عنها الوزارة والتي شددت على الطلاب عدم اصطحاب الموبايلات أو الكاميرات داخل اللجان حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للمساءلة القانونية والحرمان من دخول الامتحانات هذا العام.

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

وأكدت وزارة التعليم الليبية على توفير رابط الكتروني خاص للإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024، توفيراً للوقت والمجهود وتجنب التزاحم في المدارس، وإليكم خطوات ورابط الإستعلام.