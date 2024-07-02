أخيرا وبعد طول انتظار.. فتح التقديم على طلب الإقامة في الكويت 2024 خطوات التقديم وأهم الشروط المطلوبة

التقديم على طلب الإقامة في الكويت، ‏في الساعات الماضية أعلنت الحكومة الكويتية عن إعادة تشغيل الزيارة العائلية مرة أخرى حرصًا على كافة الأفراد المقيمين في أرض الكويت للعمل بها، وذلك بعد مدة إيقاف دامت خمس سنوات ولكن يتم هذا الأمر وفقًا لمجموعة من شروط الموضوعة من الحكومة الكويتية بغرض تنظيم عملية الزيارة العائلية وأيضا حتى تتم عملية التقديم على الزيارة العائلية بشكل إلكتروني بعد أن يتم تقديم البيانات ورفع المستندات المطلوبة على الموقع المحدد وذلك بغرض تسهيل الأمر على كافة المقيمين على أرض الدولة.

خطوات التقديم على طلب الإقامة في الكويت 2024

‏حتى يتم التقديم على الاقامة في الكويت لعام 2024 يمكن أن يتم اتباع الخطوات البسيطة التالية:

‏يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحكومة الكويتية.

‏بعد ذلك يقوم المستخدم بعمل تسجيل دخول على الموقع بشكل بسيط إما عن طريق مستخدم جديد أو عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

‏من الخدمات المتاحة أمامك على الشاشة يتم تحديد خدمة التأشيرات.

‏من القائمة الرئيسية يتم الضغط على طلب التأشيرة.

‏يتم تحديد نوعية التأشيرة المطلوبة.

‏سوف يطلب الموقع مجموعة من البيانات قم بإدخالها في الحقول المخصصة لها بشكل صحيح.

‏بعد ذلك يتم رفع البيانات والمستندات المطلوبة على الموقع.

في النهاية يتم إرسال الطلب حتى يتم مراجعته من الجهات المختصة.

‏شروط التقديم على طلب الإقامة في الكويت 2024

‏تم وضع مجموعة من الشروط لقبول الزيارة العائلية في الكويت: