أخيرا وبعد طول انتظار.. فتح التقديم على طلب الإقامة في الكويت 2024 خطوات التقديم وأهم الشروط المطلوبة

التقديم على طلب الإقامة في الكويت، في الساعات الماضية أعلنت الحكومة الكويتية عن إعادة تشغيل الزيارة العائلية مرة أخرى حرصًا على كافة الأفراد المقيمين في أرض الكويت للعمل بها، وذلك بعد مدة إيقاف دامت خمس سنوات ولكن يتم هذا الأمر وفقًا لمجموعة من شروط الموضوعة من الحكومة الكويتية بغرض تنظيم عملية الزيارة العائلية وأيضا حتى تتم عملية التقديم على الزيارة العائلية بشكل إلكتروني بعد أن يتم تقديم البيانات ورفع المستندات المطلوبة على الموقع المحدد وذلك بغرض تسهيل الأمر على كافة المقيمين على أرض الدولة.
خطوات التقديم على طلب الإقامة في الكويت 2024
حتى يتم التقديم على الاقامة في الكويت لعام 2024 يمكن أن يتم اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحكومة الكويتية.
- بعد ذلك يقوم المستخدم بعمل تسجيل دخول على الموقع بشكل بسيط إما عن طريق مستخدم جديد أو عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- من الخدمات المتاحة أمامك على الشاشة يتم تحديد خدمة التأشيرات.
- من القائمة الرئيسية يتم الضغط على طلب التأشيرة.
- يتم تحديد نوعية التأشيرة المطلوبة.
- سوف يطلب الموقع مجموعة من البيانات قم بإدخالها في الحقول المخصصة لها بشكل صحيح.
- بعد ذلك يتم رفع البيانات والمستندات المطلوبة على الموقع.
- في النهاية يتم إرسال الطلب حتى يتم مراجعته من الجهات المختصة.
شروط التقديم على طلب الإقامة في الكويت 2024
تم وضع مجموعة من الشروط لقبول الزيارة العائلية في الكويت:
- في البداية لابد أن يكون الشخص الراغب في الحصول على الإقامة لأفراد عائلته لا يقل راتبه عن 400 دينار.
- يشترط أن يتم الحصول على كافة الرعاية الطبية من قبل الأشخاص القادمين على الكويت من خلال الزيارة العائلية في المستشفيات الخاصة فقط ولا يتوجهوا مطلقًا لأي مستشفى حكومي موجودة في الكويت.
- أن تكون مدة الإقامة الراغب في الحصول عليها ستة أشهر على الأقل.
- إرسال نسخة من الإقامة إلى الكفيل.
- يتم إعطاء موافقة على طلب الإقامة العائلية للوظائف الهامة فقط مثل الصيدلي، المحامي والمهندس، والمستشار، والقاض، والأستاذ الجامعي، والصحفي، أو رجل أعمال.
- امتلاك جواز سفر ساري بمده لا تقل عن ستة أشهر.
- أن يتم دفع الرسوم الخاصة بالإقامة لكل فرد بناءً على نوع الجنسية.