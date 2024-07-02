ثبتها الآن.. تردد بي ان سبورت ماكس المفتوحة 2024 على نيل سات

يبدي العديد من المتابعين وعشاق كرة القدم اهتمامًا كبيرًا بمعرفة تردد بي ان سبورت ماكس المفتوحة 2024 الناقلة لمباريات يورو 2024، تزداد هذه الرغبة بشكل خاص مع اقتراب مواعيد المباريات المثيرة التي تقام يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو، تعد شبكة قنوات beIN Sports واحدة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض المباريات بجودة عالية مما يجعلها الخيار الأول لمحبي كرة القدم حول العالم.

تردد بي ان سبورت ماكس المفتوحة 2024

قنوات beIN Sports Max تعد وجهة رئيسية لمتابعة البطولات الرياضية الكبرى، بما في ذلك بطولة أمم أوروبا اليورو توفر هذه القنوات تغطية شاملة وحصرية للمباريات، بالإضافة إلى برامج تحليلية قبل وبعد المباريات يقدمها مجموعة من أبرز المحللين الرياضيين، تميزت قنوات beIN Sports Max بنقل الأحداث الرياضية بأفضل جودة ممكنة سواء كان ذلك من حيث الصورة أو الصوت، مما يعزز تجربة المشاهدة لعشاق الرياضة.

تردد قناة bein sports max

اليكم تردد بي ان سبورت ماكس المفتوحة 2024 الناقلة لمباريات يورو اليوم، حيث تعتبر شبكة قنوات beIN Sports Max واحدة من أبرز الشبكات التي تعرض جميع المباريات المهمة في أوروبا، بما في ذلك الدوري الإيطالي الدوري الألماني، والدوري الإسباني، تقدم هذه القنوات تغطية شاملة وحصرية للمباريات بأفضل جودة، مما يجعلها الخيار الأول لعشاق كرة القدم.

تردد قناة beIN Sports Max 1 على Eutelsat 8 West B

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد

تردد قناة beIN Sports Max 2 على Nilesat 7°W

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التشفير: BISS

تردد قناة beIN Sports Max 3 على Nilesat 7°W

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التشفير: BISS

شبكة قنوات beIN Sports Max تتيح للمشاهدين متابعة أبرز البطولات والدوريات الأوروبية بأفضل جودة ممكنة، جانب بث مباريات يورو 2024، توفر الشبكة تغطية حصرية لمختلف الدوريات والبطولات الرياضية مما يجعلها الخيار الأمثل المشجعين الراغبين في متابعة أحداث كرة القدم بشكل مستمر ودقيق.