طريقة تحميل واتساب عمر العنابي.. و ما هي مميزاته

يعد واتس آب عمر العنابي من أبرز و أكثر التطبيقات التي حصلت علي شهرة، و حيث يتميز بأنه يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المميزات التي جعلته مميز عن غيره من تطبيقات الواتس آب، و هذا التطبيق يعد نسخة معدلة من تطبيق واتس اب الأصلي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل واتس آب عمر العنابي، و ما هي مميزات واتس آب عمر العنابي.
طريقة تحميل واتس آب عمر العنابي
قام الكثير بتحميلة خاصة بعد معرفة المميزات العديدة لهذا التطبيق، و طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر العنابي هي:
- أولا ادخل على الموقع الرسمي للمطور و قم بتنزيل ملف Apk.
- بعد ذلك اضغط على الملف و قم بتحميل واتساب عمر العنابي.
- وبعد أن يتم تثبيت التطبيق على الجهاز الخاص بك قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.
- بعد ذلك سوف تتمكن من أن تقوم باستعمال تطبيق واتس آب عمر العنابي الرائع و المميز.
مميزات واتس آب عمر العنابي
يتضمن تطبيق واتس آب عمر العنابي علي العديد من المميزات الرائعة و التي تجعله الخيار الأول و الأمثل و الأسهل لدي الكثير و من هذه المميزات هي:
- تستطيع تعديل الرسائل التي لا تريد إرسالها أو الخطأ في خلال 30 دقيقة.
- يمكنك ارسل ملفات كبيرة الحجم، و كذلك يمكنك إرسال جميع الوسائط الكبيرة الحجم.
- يمكنك التحكم في الخصوصية الخاصة بك.
- تستطيع أخفاء الظهور الخاص بك، أو إخفاء اذا كنت متصل الآن أم لا.