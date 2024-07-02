طريقة تحميل واتساب عمر العنابي.. و ما هي مميزاته

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
طريقة تحميل واتساب عمر العنابي.. و ما هي مميزاته

يعد واتس آب عمر العنابي من أبرز و أكثر التطبيقات التي حصلت علي شهرة، و حيث يتميز بأنه يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المميزات التي جعلته مميز عن غيره من تطبيقات الواتس آب، و هذا التطبيق يعد نسخة معدلة من تطبيق واتس اب الأصلي، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل واتس آب عمر العنابي، و ما هي مميزات واتس آب عمر العنابي.

طريقة تحميل واتس آب عمر العنابي

قام الكثير بتحميلة خاصة بعد معرفة المميزات العديدة لهذا التطبيق، و طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر العنابي هي:

  • أولا ادخل على الموقع الرسمي للمطور و قم بتنزيل ملف Apk.
  • بعد ذلك اضغط على الملف و قم بتحميل واتساب عمر العنابي.
  • وبعد أن يتم تثبيت التطبيق على الجهاز الخاص بك قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.
  • بعد ذلك سوف تتمكن من أن تقوم باستعمال تطبيق واتس آب عمر العنابي الرائع و المميز.

مميزات واتس آب عمر العنابي

يتضمن تطبيق واتس آب عمر العنابي علي العديد من المميزات الرائعة و التي تجعله الخيار الأول و الأمثل و الأسهل لدي الكثير و من هذه المميزات هي:

  • تستطيع تعديل الرسائل التي لا تريد إرسالها أو الخطأ في خلال 30 دقيقة.
  • يمكنك ارسل ملفات كبيرة الحجم، و كذلك يمكنك إرسال جميع الوسائط الكبيرة الحجم.
  • يمكنك التحكم في الخصوصية الخاصة بك.
  • تستطيع أخفاء الظهور الخاص بك، أو إخفاء اذا كنت متصل الآن أم لا.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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