“imtihanat.com” نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا ٢٠٢٤ الدور الأول لجميع المحافظات بالاسم فقط عبر موقع وزارة التَّربية والتَّعليم

تزداد عمليات البحث بشكل مكثف جدًا عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا ٢٠٢٤ الدور الأول، حيث أصبح ظهور النتيجة قريب جدًا، وفي هذا المقال ستعرف اليوم الذي ستظهر فيه النتيجة بالضبط، ويعيش الطلاب وأولياء الأمور الآن حالة من التوتر بسبب أهمية هذه المرحلة التعليمية فبعدها سيتم تحديد نوع التعليم الثانوي الذي سيلتحق به الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا ٢٠٢٤

ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا ٢٠٢٤ اليوم وسيوقع عليها الأستاذ موسى المقريف وزير التعليم الأساسي وسيعتمد الوزير النتيجة اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، وبعد الاعتماد ستظهر النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة كما ستظهر في المدارس، أي أمامك طريقتين للاستعلام عن نتيجتك أما الدخول على الموقع الرسمي للوزارة أو تستعلم عنها من خلال الذهاب للمدرسة.

سينعقد الاجتماع اليوم الأربعاء 3 يوليو الساعة 12 ظهرًا وذلك ما أعلنته وأكدته وزارة التربية الليبية، ومن الجدير بالذكر أن الطلاب انتهوا من أداء امتحانات الخمس مواد يوم 30 مايو الماضي وبعدها بدأت أعمال التصحيح على الفور، وأدى 210 ألف طالب وطالبة الامتحانات في لجان بلغ عددها 1418وكانت الامتحانات منظمة جدًا وأعمال التصحيح تمت بمنتهى الشفافية وسيحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات.

imtihanat.com برقم الجلوس نتيجة الاعدادية 2024

يمكنك أن تستعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا ٢٠٢٤ بمجرد اعتمادها اليوم عند تمام الساعة الثانية عشر ظهراً عن طريق كتابة رقم الجلوس والدخول على الموقع الرسمي لظهور النتائج، وفيما يلي توضيح لخطوات الاستعلام: