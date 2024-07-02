رسميا.. الأعلان عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 للعاملين في القطاع العام والخاص وجدول إجازات شهر يوليو

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446، أيام قليلة وتنتهي السنة الهجرية 1445 لذلك يزداد البحث عن موعد رأس السنة الهجرية، وقد أعلن مجلس الوزراء المصري عن الموعد المحدد لإجازة رأس السنة و الجدول المعتمد من قبل مجلس الوزراء لاجازات شهر يوليو 2024، لذا سنتعرف معا اليوم عن موعد الاجازة الرسمية لرأس السنة الهجرية وما هي الأجازات المقررة في شهر يوليو فتابعونا.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 للعاملين في القطاع العام والخاص

قام مجلس الوزراء بالإعلان عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 حيث أن رأس السنة الهجرية سيكون في يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، ولكن الإجازة سيتم ترحيلها الى يوم الخميس الموافق 11 من يوليو 2024.

حيث أن الإجازة هو أجازة مدفوعة الأجر من قبل الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة لكل العاملين في الدولة من القطاع العام والخاص.

رأس السنة الهجرية يوم كام

أن البحث يزداد من قبل المواطنين حول موعد رأس موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 هل سيكون يوم السبت أو الأحد وقد أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر عن أنه سيتم استطلاع هلال شهر محرم في يوم الجمعة السادس من شهر تعذر رؤية هلال شهر محرم ويكون بذلك الجمعة هو المتمم من شهر ذي الحجة والأحد هو بداية شهر محرم.

ولذلك فإن رأس السنة الهجرية ستكون في يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو 2024 هو موعد رأس السنة الهجرية 1446.

جدول اجازات شهر يوليو 2024

إن شهر يوليو يحتوي على 10 أيام إجازة في خلال هذا الشهر وذلك لكل من العاملين في القطاع الحكومي و الخاص لتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر وفقا لقوانين العمل التي يعمل بها في مصر ويأتي جدول اجازات شهر يوليو على النحو التالي:

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446: التي توافق 7/7/2024 يوم الأحد.

ثورة 23 يوليو: التي توافق يوم الثلاثاء 23/7/2024 .