ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة كراميش الفضائية الجديد2024

تقوم قناة كراميش الفضائية بالعمل على تقديم العديد من البرامج المتنوعة و الهادفة و التي تعد من أكثر القنوات الفضائية التي يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن ترددها الجديد، و تعد هذه القناة من ضمن أكثر القنوات وأبرزها شهرة و التي تقوم بتقديم محتوى هادف و تعليمي لكافة الاطفال، و هي قناة مخصصة من أجل القيام بعرض برامج و أناشيد مختلفة و متعددة، و لقد حظيت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش و ذلك علي القمر نايل سات، و هذا من خلال القيام بمجموعة من الخطوات و هي:

تردد القناة هو: 11605.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك

يمكنك القيام بتحميل قناة كراميش الفضائيه و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و من خلال مجموعة من الخطوات و هي: