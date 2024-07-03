ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة كراميش الفضائية الجديد2024

تقوم قناة كراميش الفضائية بالعمل على تقديم العديد من البرامج المتنوعة و الهادفة و التي تعد من أكثر القنوات الفضائية التي يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن ترددها الجديد، و تعد هذه القناة من ضمن أكثر القنوات وأبرزها شهرة و التي تقوم بتقديم محتوى هادف و تعليمي لكافة الاطفال، و هي قناة مخصصة من أجل القيام بعرض برامج و أناشيد مختلفة و متعددة، و لقد حظيت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.
تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات
تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش و ذلك علي القمر نايل سات، و هذا من خلال القيام بمجموعة من الخطوات و هي:
- تردد القناة هو: 11605.
- القمر الصناعي هو: نايل سات.
- استقطاب القناة هو: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
- معدل ترميز القناة هو: 27500.
كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك
يمكنك القيام بتحميل قناة كراميش الفضائيه و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و من خلال مجموعة من الخطوات و هي:
- اضغط على الزر الخاص بالقائمة الرئيسية في جهاز التحكم.
- قم بالضغط على زر تحديد أثناء البحث عن القنوات.
- ثم اكتب التردد الخاص بالقناة الجديد و غيرها من البيانات التي يلزم كتابتها.
- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.
- ثم قم بالضغط على كلمة حفظ، و سوف يكون لديك قناة كراميش علي الجهاز الخاص بك.