ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة كراميش الفضائية الجديد2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة كراميش الفضائية الجديد2024

تقوم قناة كراميش الفضائية بالعمل على تقديم العديد من البرامج المتنوعة و الهادفة و التي تعد من أكثر القنوات الفضائية التي يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن ترددها الجديد، و  تعد هذه القناة من ضمن أكثر القنوات وأبرزها  شهرة و التي تقوم بتقديم محتوى هادف و تعليمي لكافة الاطفال، و هي قناة مخصصة من أجل القيام بعرض برامج و أناشيد مختلفة و متعددة، و لقد حظيت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة كراميش و ذلك علي القمر نايل سات، و هذا من خلال القيام بمجموعة من الخطوات و هي:

  • تردد القناة هو: 11605.
  • القمر الصناعي هو: نايل سات.
  • استقطاب القناة هو: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك

يمكنك القيام بتحميل قناة كراميش الفضائيه و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و من خلال مجموعة من الخطوات و هي:

  •  اضغط على الزر الخاص بالقائمة الرئيسية في جهاز التحكم.
  • قم بالضغط على زر تحديد أثناء البحث عن القنوات.
  • ثم اكتب التردد الخاص بالقناة الجديد و غيرها من البيانات التي يلزم كتابتها.
  • بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث.
  • ثم قم بالضغط على كلمة حفظ، و سوف يكون لديك قناة كراميش علي الجهاز الخاص بك.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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