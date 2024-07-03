من هنا.. رابط وشروط منحة البطالة 2024 في الجزائر عبر موقع الوكاله الوطنيه للتشغيل

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بالإعلان عن شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر ‏ ‏ليتمكن الفئات الأكثر احتياجاً للتسجيل في المنحه الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني التابع إلى الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تقوم الحكومة الجزائرية بتقديم الدعم المالي للمواطنين الشباب ‏والمطلقات والأرامل للمساعدة على أعباء الحياة في ظل ارتفاع الأسعار و الظروف الصعبة التي يعاني منها اغلب البلاد ولتوفير احتياجاتهم الاساسية والحصول على هذا الدعم المادي يجب أن يتوفر عدد من الشروط في الشخص المتقدم للقبول والإستفاده من المنحة ‏خلال هذا المقال سوف نوضح لكم جميع المعلومات تابعونا لمعرفة المزيد.

شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر

‏اعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر ليتم تحديد قبول المتقدمين واختيار الفئات المستحقة للحصول على المنحة من خلال هذه الشروط:

‏أولا أن يكون المتقدم ‏جزائري الجنسية.

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‏ وأن لا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 40 عام ولا يقل عن 19 عام للإستفاده من المنحه.

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‏ يشترط على الشخص المتقدم التسجيل في مكتب العمل.

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‏ أن لا يملك المتقدم دخل شهري.

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‏ والا يكون لدى الشخص المتقدم أملاك أو أصول أو عقارات لها قيمه عالية.

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‏ وأن لا يستفيد الشخص المتقدم من أي دعم حكومي في الجزائر.

‏طريقة ‏التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

‏ ‏يستطيع المواطنين المستحقين التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 من خلال عدد من الخطوات البسيطة السهلة التي أتحدث بها الوكالة الوطنية للتشغيل لمن يريد التحسين من المستوى الاقتصادي له في ظل ‏الظروف ‏الاقتصادية التي يعاني منها البلاد ‏حيث تتمثل الخطوات في الآتي: