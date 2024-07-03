من هنا.. رابط وشروط منحة البطالة 2024 في الجزائر عبر موقع الوكاله الوطنيه للتشغيل

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بالإعلان عن شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر ليتمكن الفئات الأكثر احتياجاً للتسجيل في المنحه الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني التابع إلى الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تقوم الحكومة الجزائرية بتقديم الدعم المالي للمواطنين الشباب والمطلقات والأرامل للمساعدة على أعباء الحياة في ظل ارتفاع الأسعار و الظروف الصعبة التي يعاني منها اغلب البلاد ولتوفير احتياجاتهم الاساسية والحصول على هذا الدعم المادي يجب أن يتوفر عدد من الشروط في الشخص المتقدم للقبول والإستفاده من المنحة خلال هذا المقال سوف نوضح لكم جميع المعلومات تابعونا لمعرفة المزيد.
شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر
اعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر ليتم تحديد قبول المتقدمين واختيار الفئات المستحقة للحصول على المنحة من خلال هذه الشروط:
- أولا أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- وأن لا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 40 عام ولا يقل عن 19 عام للإستفاده من المنحه.
- يشترط على الشخص المتقدم التسجيل في مكتب العمل.
- أن لا يملك المتقدم دخل شهري.
- والا يكون لدى الشخص المتقدم أملاك أو أصول أو عقارات لها قيمه عالية.
- وأن لا يستفيد الشخص المتقدم من أي دعم حكومي في الجزائر.
طريقة التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024
يستطيع المواطنين المستحقين التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 من خلال عدد من الخطوات البسيطة السهلة التي أتحدث بها الوكالة الوطنية للتشغيل لمن يريد التحسين من المستوى الاقتصادي له في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها البلاد حيث تتمثل الخطوات في الآتي:
- أولا الدخول على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل من هنا.
- تم كتابة جميع البيانات الملزمة منك من اسم المستخدم وكلمة السر.
- ثم اختر ايقونة التسجيل في منحة البطالة.
- وادخل كافة البيانات المطلوبة من المتقدم سواء الشخصية أو المهنية.
- وإرفاق جميع الوثائق والمستندات اللازمة الكترونياً.
- ثم اضغط على ايقونة الإرسال وانتظر حتى تتم الانتهاء من المراجعة والتأكد من الشروط اللازمة.
- بعدها سوف يصلك اشعار سواء بالقبول او الرفض من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.