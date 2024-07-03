الحلقات الجديدة .. تابع مسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني هنا بشكل حصري مفاجأة غير متوقعة في الأحداث

في الفترة الأخيرة، زادت عمليات البحث بشكل كبير من قبل العديد من المستخدمين حول موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل “محمد الفاتح”، وذلك لأنه يعتبر واحداً من أبرز القادة في الدولة العثمانية، حيث يكرس جهوده لحماية الدولة والدفاع عن الإسلام والمسلمين في العالم العربي الموسم الأول حقق نجاحاً باهراً، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر موعد العرض والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني.

عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني

بعد انتهاء المواسم الخمسة الماضية، من المتوقع أن يتم عرض الموسم السادس من مسلسل “قيامة عثمان” في نهاية شهر أغسطس المقبل، خاصةً مع بدء عرض العديد من الإعلانات الترويجية المشوقة على مستوى عالمي يتناول المسلسل حياة أبرز الشخصيات التاريخية الذين فتحوا القلاع وواجهوا الصليبيين وأعداء الإسلام، وتخلصوا من الخونة، حتى تأسيس الدولة العثمانية تحت قيادة السيد عثمان بن أرطغرل.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض هذا مسلسل قيامة عثمان كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية التي تملك حقوق البث، كما يمكن متابعة المسلسل مترجماً إلى اللغة العربية يوم الخميس على قنوات الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية ودعوة الإسلامية.

الممثلين المشاركين في الموسم الثاني من المسلسل

يتميز مسلسل «المؤسس عثمان» بتواجد عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم الفنان بوراك أوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وإيمره باسالاك، ونور الدين سونماز وجلال آل.

ما هي قصة مسلسل قيامة عثمان

تتناول أحداث المسلسل قصة الدولة العثمانية وانتقالها من حالة الفقر المدقع إلى مراحل الثراء والقوة يتابع السلطان عثمان خطى والده عبر الفتوحات والمعارك، ساعيًا للحفاظ على إرث والده.، تناول المسلسل أيضًا النزاعات المستمرة بين العثمانيين والمغول والتتار والصليبيين والفرس.