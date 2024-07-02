موعد نتائج البكالوريا 2024 سوريا ورابط moed.gov.sy الاستعلام عن النتيجة بالخطوات

على مدار اليوم، يقوم الآلاف من طلاب البكالوريا في سوريا بعمليات بحث مستمرة عن موعد اعلان نتائجهم عبر موقع وزارة التربية السورية، في حين أكدت وزارة التربية السورية استمرار أعمال التصحيح والفحص في جميع الكنترولات، سيتم إصدار بيان رسمي بقرب اعلان النتيجة فور الانتهاء من هذه المرحلة، كما تعمل اللجان المختصة على تحري الدقة والتأني في عمليات التصحيح لضمان الوصول للنتائج الصحيحة بدقة تامة وضمان عدم تعرض أي طالب للظلم في النتائج.

موعد نتائج البكالوريا 2024 سوريا

سيتم الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا في سوريا دور جوان 2024 قريبًا، حسب تصريحات وزير التعليم السوري، محمد عامر المارديني، من المتوقع إنهاء مراجعة إجابات الطلاب ونشر النتائج على المنصات الرسمية قريبًا، تمت جهود كبيرة من قبل اللجان المتخصصة خلال شهر يونيو في تصحيح الاختبارات بعد إتمام جميع الامتحانات الخاصة بالبكالوريا دور جوان، ينتظر الطلاب هذا الإعلان بشغف وترقب لمعرفة نتائجهم ومستقبلهم الدراسي.

نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم

يمكنك الاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2024 الدورة الأولى، باستخدام اسم الطالب الثلاثي ورقم الاكتتاب الخاص به على موقع بوابة التربية السورية، باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح موقع وزارة التربية السورية. الدخول على تبويب النتائج الامتحانية. تعيين نتائج الامتحان التحريري لشهادة البكالوريا في سوريا للدورة الأولى عام 2024. أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم الاشتراك الخاص بك. حدد اسم المحافظة التي تنتمي إليها. وفي النهاية اضغط على ايقونة عرض النتيجة.

بهذه الخطوات يتمكن الطلاب من الحصول عل نتائجهم الدراسية بكل سهولة ويسر.