فرحي العيال وابسطيهم.. تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات والعرب سات 2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
فرحي العيال وابسطيهم.. تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات والعرب سات 2024

تعد قناة طيور الجنة من ضمن القنوات الأولي التي قامت بتقديم الأناشيد و البرامج التعليمية و الهادفة و هي تعد من أكثر القنوات الفضائية التي حصلت علي شهرة واسعة، و تعمل كذلك علي القيام بمساعدة جميع أولياء الأمور و علي تربية الأطفال علي العقيدة الإسلامية و التربية الصحيحة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي تردد قناه طيور الجنة الجديد، و ما هي البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة الفضائيه بتقديمها.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية على القمر نايل سات

يمكنك القيام بتحميل قناة طيور الجنة علي و ذلك علي القمر الصناعي نايل سات، و ذلك عن طريق هذه الخطوات و هى:

  • تردد قناة طيور الجنة: 11274.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.

البرامج و الأناشيد التي تقوم قناة طيور الجنة بتقديمها

تعمل  قناة طيور الجنة بالعمل علي  تقديم العديد من البرامج المتنوعة و المتعددة و التي  تهدف إلي تعليم  كافة الأطفال الكثير و العديد من الأمور التعليمية و الهادفة، تعمل على تنمية  تفكيرهم الإبداعي و التنموي، و تعمل علي القيام بتقديم محتوى رائع و مميز ينشئ جيل مميز و رائع، حيث تهدف إلي زيادة الذكاء و نمو المعرفة الدينية و العقائدية و أيضا ينمي التفكير العقلاني و الاخلاقي لدي الاطفال و كل هذا يساعد على التربية الإيجابية للاطفال و التربية الأخلاقية الصحيحة الرائعة و المميزة التي يتمني الكثير من أولياء الأمور أن يكبر أطفالهم عليها.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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