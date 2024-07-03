فرحي العيال وابسطيهم.. تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات والعرب سات 2024

تعد قناة طيور الجنة من ضمن القنوات الأولي التي قامت بتقديم الأناشيد و البرامج التعليمية و الهادفة و هي تعد من أكثر القنوات الفضائية التي حصلت علي شهرة واسعة، و تعمل كذلك علي القيام بمساعدة جميع أولياء الأمور و علي تربية الأطفال علي العقيدة الإسلامية و التربية الصحيحة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي تردد قناه طيور الجنة الجديد، و ما هي البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة الفضائيه بتقديمها.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية على القمر نايل سات

يمكنك القيام بتحميل قناة طيور الجنة علي و ذلك علي القمر الصناعي نايل سات، و ذلك عن طريق هذه الخطوات و هى:

تردد قناة طيور الجنة: 11274.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

البرامج و الأناشيد التي تقوم قناة طيور الجنة بتقديمها

تعمل قناة طيور الجنة بالعمل علي تقديم العديد من البرامج المتنوعة و المتعددة و التي تهدف إلي تعليم كافة الأطفال الكثير و العديد من الأمور التعليمية و الهادفة، تعمل على تنمية تفكيرهم الإبداعي و التنموي، و تعمل علي القيام بتقديم محتوى رائع و مميز ينشئ جيل مميز و رائع، حيث تهدف إلي زيادة الذكاء و نمو المعرفة الدينية و العقائدية و أيضا ينمي التفكير العقلاني و الاخلاقي لدي الاطفال و كل هذا يساعد على التربية الإيجابية للاطفال و التربية الأخلاقية الصحيحة الرائعة و المميزة التي يتمني الكثير من أولياء الأمور أن يكبر أطفالهم عليها.