استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 نايل سات وعرب سات

حمدى تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 نايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة تعد من أكثر القنوات التي يبحث عنها الملايين من محبو برامج الأطفال والترفيه، حيث تتميز قناة طيور الجنة بتقديم محتوى مميز ومناسب لجميع الأعمار والمستويات، وتعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الهادف للأطفال،و وتحرص القناة على التزام محتواها بالقيم والأخلاق، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للآباء والأمهات، وفي هذا السياق، نود أن نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة الحديث على القمرين الصناعيين النايل سات وعرب سات هذه المعلومات ستمكنكم من ضبط استقبال القناة على أجهزتكم بسهولة وذلك من خلال السطور القادمة.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024:

  • تردد قناة طيور الجنة : النايل سات:
  • التردد: 11096
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات:

  • التردد: 12460
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 2750
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة ضبط و استقبال تردد  طيور الجنة

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع ضبط الترددات الخاصة بقناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات  على الريسيفر الخاص بك، وذلك للاستمتاع بمشاهدة اجمل وامتع البرامج.

1. ضبط جهاز الاستقبال على القمر الصناعي المناسب (النايل سات أو عرب سات).
2. إدخال التردد المناسب حسب القمر الصناعي المستخدم.
3. تحديد نوع الاستقطاب (أفقي أو رأسي) حسب القمر الصناعي.
4. ضبط معدل الترميز على 27500.
5. ضبط معامل تصحيح الخطأ على 5/6.

وبذلك ستتمكنون من استقبال قناة طيور الجنة بجودة عالية على أجهزتكم ، والاستماع بأهم  وامتع البرامج  المشوقة  الخاصة بالأطفال،  وذلك بوجود صورة.

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معلومات الكاتب
حمدى

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