اجدد اصدارات الواتساب .. واتساب عمر الوردي تمتع بالخصوصية واخفاء الظهور مضمون وآمن 100%

يمكنك تنزيل تطبيق واتساب عمر الوردي الإصدار الأخير بشكل مجاني دون أي رسوم حيث يوجد الكثير من المميزات المختلفة التي يقدمها هذا التطبيق مثل اخفاء الظهور، واخفاء كلمة متصل الآن وكذلك إخفاء مشاهدة حالات الاصدقاء إلى جانب العديد من المميزات الرائعة الأخرى وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.
تحميل تطبيق واتساب عمر الوردي
من خلال النقاط التالية، سنوضح لكم كيفية تنزيل تطبيق واتساب عمر الوردي:
- قم بالضغط على أيقونة متصفح الإنترنت.
- اضغط على حقل البحث.
- اكتب فيه تحميل تطبيق واتساب عمر الوردي.
- اختار واحدة من النتائج المتاحة أمامك.
- قم بالنقر على تنزيل.
- نصب التطبيق يدويًا.
- قم بالعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- قم بالضغط على أيقونة واتساب.
- اكتب بياناتك.
مميزات تطبيق واتساب عمر الوردي
هناك العديد من المميزات التي يمكنك التعرف عليها فيما يلي
- لون الثيمات الخاصة به مختلفة.
- بإمكانك عبر هذا التطبيق إخفاء وقت آخر مرة كنت متصلاً فيها.
- بإمكانك مشاهدة حالة الأصدقاء دون علمهم.
- به علامة للرسائل الجماعية.
- بإمكانك اختيار لون النص في الرسائل عن طريق هذا التطبيق.
- هناك الكثير من الخصائص المختلفة التي يمكنك انتقاءها.
- واجهة التطبيق الأساسية تكون بلون وردي.
- يتم إخفاء المحادثات.
- يتم حذف بعض الرسائل بعد إرسالها.
- يتم تبادل جميع الرسائل الصوتية أو المرئية من خلال هذا التطبيق.
- تشغيل الوضع الليلي لتطبيق.
- يتم إرسال عدد لا محدود من الصور والفيديوهات.
- من خلال هذا التطبيق، يمكن تعديل الرسائل حتى بعد إرسالها.
- احفظ عدة وسائل متنوعة على هذا التطبيق.
- لا تظهر كلمة “كتابة” في أعلى المحادثة أثناء الكتابة بداخلها.
- يتم من خلال هذا التطبيق أرشفة الرسائل.
- يجب عدم إظهار العبارة “جاري التسجيل” أثناء تسجيل الصوت.
- لديه خاصية أو وضع يتيح حماية رسائلك الخاصة من رؤية أي شخص آخر أثناء استخدامك لهاتفك.
- مشاركة الفيديوهات من خلال هذا التطبيق الذي حجمه 50 ميجا.
- يتم التعرف على جهة الاتصال غير المحفوظة على هاتفك.
- تتعرض المجموعات لضغوط لأنها تمنع أي شخص من خارج المجموعة من معرفة أنك أصبحت جزءاً منها.
- هذا التطبيق يساعدك على حجب العديد من الأشخاص المزعجين ووضعهم في قائمة الحظر.