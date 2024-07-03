“استعلم برقم الجلوس والاسم” رابط نتائج الاعدادية ليبيا 2024 عبر موقع وزارة التربية الليبية moe.gov.ly

طرحت وزارة التربية الليبية، رابط نتائج الاعدادية ليبيا 2024، حيث تعتبر من أهم النتائج التي يسعي الطلاب لمعرفتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، علما إنه من المتوقع الإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة، ويكون ذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق للورقة الامتحانية، ثم يتم رصد الدرجات والإعلان رسميا عن النتائج بعد اعتمادها من الوزير، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور كيفية الاستعلام عن النتائج فور ظهورها.
رابط نتائج الاعدادية ليبيا 2024
أشارت الوزارة إنه من المقرر الاستعلام واستخراج نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا لعام 2024، يوم غدا الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، وسيتم طرح النتيجة رسميا فور الانتهاء من مرحلة المراجعة وعمليات التصحيح، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك سيتم طرحها في كافة المدارس في جميع المحافظات، ويشمل ترتيب الطالب على مستوى المدرسة، وكذلك ترتيبه على مستوي الإدارة والمحافظة أيضا.
خطوات استعلام نتائج الشهادة الاعدادية 2024 في ليبيا
يمكن للطلاب الدخول على رابط نتائج الاعدادية ليبيا 2024، وذلك ليتمكنوا من استخراج النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول على رابط منصة وزارة التربية والتعليم الليبية من هنا.
- من ثم يتم تسجيل الدخول عبر كتابة الاسم وكلمة المرور، أو قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك.
- بعد ذلك سيتم الانتقال لموقع منظومة الامتحانات الليبية.
- قم الآن بتحديد أيقونة اختيار نتائج الامتحانات.
- ثم يتم تحديد نتائج الشهادة الإعدادية الليبية للعام الدراسي الحالي 2024.
- إدخال رقم الجلوس ورقم القيد واسم الطالب أو الطالبة.
- تحديد اسم المحافظة الليبية التابع لها الطالبة.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
- أخيرا ستظهر أمامك النتيجة بالدرجات فور الانتهاء من رصدها ورفعها على الموقع رسميا.