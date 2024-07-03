“استعلم برقم الجلوس والاسم” رابط نتائج الاعدادية ليبيا 2024 عبر موقع وزارة التربية الليبية moe.gov.ly

طرحت وزارة التربية الليبية، رابط نتائج الاعدادية ليبيا 2024، حيث تعتبر من أهم النتائج التي يسعي الطلاب لمعرفتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، علما إنه من المتوقع الإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة، ويكون ذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق للورقة الامتحانية، ثم يتم رصد الدرجات والإعلان رسميا عن النتائج بعد اعتمادها من الوزير، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور كيفية الاستعلام عن النتائج فور ظهورها.

رابط نتائج الاعدادية ليبيا 2024

أشارت الوزارة إنه من المقرر الاستعلام واستخراج نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا لعام 2024، يوم غدا الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، وسيتم طرح النتيجة رسميا فور الانتهاء من مرحلة المراجعة وعمليات التصحيح، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك سيتم طرحها في كافة المدارس في جميع المحافظات، ويشمل ترتيب الطالب على مستوى المدرسة، وكذلك ترتيبه على مستوي الإدارة والمحافظة أيضا.

خطوات استعلام نتائج الشهادة الاعدادية 2024 في ليبيا

يمكن للطلاب الدخول على رابط نتائج الاعدادية ليبيا 2024، وذلك ليتمكنوا من استخراج النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية: