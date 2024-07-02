نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت بالرقم المدني عبر موقع moe.edu.kw

يهتم عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة بالإطلاع على نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت بالرقم المدني، التي أعلنت عنها وزارة التعليم الكويتية لتوفير الوقت والمجهود على عدد كبير من الطلاب وأولياء الامور، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت بالرقم المدني.

نتائج الثانوية العامة 2024 الكويت بالرقم المدني

أنهى طلبة وطالبات الثانوية العامة بالكويت امتحانات نهاية العام الدراسي التي انتهت دون حدوث أي مشاكل أو شكاوي سواء من الطلاب أو المراقبين، وأشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم الكويتية عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة فور الإنتهاء من الامتحانات حتى يتم الإعلان عن النتائج في الموعد المحدد دون تأخير.

وأكدت وزارة التعليم الكويتية أن الطلاب يمكنهم بكل سهولة الإطلاع على نتائح الثانوية العامة الكويت 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على نتيجة الثانوية العامة 2024.

قم بـ اختيار المحافظة التابع لها الطالب والمدرسة.

اختر العام الدراسي .

ثم ادخل البيانات المطلوبة مثل إسم الطالب والرقم المدني في المكان المخصص.

في النهاية اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة في الكويت 2024

جدير بالذكر فقد أعلن وزير التعليم الكويتي عن موعد الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة في الكويت، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بداية من الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، وتقدم سيادته بأرق التهاني للطلاب المتفوقين متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة.