الحق شوف اسمك فورا.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة جميع المحافظات عبر موقع وزاة العمل والشؤون الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ‏العام الجاري 2024 خلال بيان رسمي على الصفحة الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يستطيع المواطنين ‏الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية للحصول على الدعم المقدم من الوزارة للفئات الأكثر احتياجات بشرط ان تنطبق جميع الشروط التي حددتها الوزارة على الأشخاص المستحقين ‏وخلال هذه المقالة سوف نقدم لكم جميع المعلومات تابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ‏

يمكن ‏لكل الأشخاص المستحقين ‏الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ‏من خلال عدد من الخطوات التي سوف نقدم لكم خلال هذه السطور للحصول على الدعم وجاءت الخطوات كالاتي:

‏أولا زيارة منصة مظلتي الإلكترونية من هنا . ‏

ثم اختر ايقونة أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول على قائمة الخدمات بالمنصة.

‏ثم انقر على ايقونة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. ‏

وبعدها انقر على ايقونة الوجبة السابعة من خلال القائمة التي أمامك.

‏ثم إدخال جميع البيانات اللازمة منك لعرض النتيجة. ‏بعدها اكتب الاسم بالكامل. ‏

ثم انقر على ايقونة عرض النتيجة.

الفئات المستحقة للحصول على الدعم المادي من الوزارة ‏

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال بيان رسمي لها على الصفحة الإلكترونية الخاصة بمنصة مظلتي عن الأشخاص المستحقة للحصول على الدعم المادي ‏من برنامج الرعاية الاجتماعية للعام الحالي 2024 وتشمل الفئات التالية: ‏