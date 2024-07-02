استعلم عبر منصة مظلتي.. خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وأهم الأشخاص المستحقون للدعم

يشهد الوقت الحالي اهتمامًا متزايدًا من قبل عدد كبير من المواطنين في البحث عن خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، هذه الأسماء تم إطلاقها في جميع أقسام الكرخ والرصافة والصدر ونينوى وسهل والمثنى، حيث تم اتخاذ قرار بالنسبة لنحو 1295 مواطن بشأن الحصول على الدعم أو عدمه.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

إليكم خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية الرسمية.

ثم يتم النقر على أيقونة “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.

تحديد رقم الوجبة التي يرغبون في الاستعلام عنها.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الشخصية أو رقم الملف الخاص بهم.

النقر على زر “استعلام”، حيث ستظهر قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية المشمولين في الوجبة المحددة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

يتطلب الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق الآتي:

يجب أن تتألف الأسرة من أربعة أفراد فأكثر.

كما يطلب من الرجال أن يكونوا في الفئة العمرية من 18 إلى 69 سنة.

يجب أن تكون النساء ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 55 سنة.

كما يجب تقديم إثبات للدخل الشهري للمتقدم.

يتوجب أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

كما يقدم الدعم للأفراد الذين يعانون من الفقر، وللزوجات اللواتي صدر بحقهن حكم قضائي، بالإضافة إلى المطلقات والأرامل.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية

الأشخاص المستحقون للدعم يشملون: