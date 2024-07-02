“الحق خد 800 دينار!!”.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والاوراق المطلوبة

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024، تم اطلاق رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الكترونيا، حيث يستفيد من منحة المرأة الماكثة بالبيت الالاف من السيدات الفقراء من خلال منحهم راتب شهري يساعدهم على مواجهة موجة الغلاء التي ضربت البلاد مؤخرا، ومن خلال الحصول على تلك المنحة ستتمكن من سد احتياجات الاسرة الاساسية، واليكم طريقة التسجيل في المنحة الكترونيا.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

ويمكنك الدخول إلى رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 وادخال كافة البيانات المطلوبة منك لتحصل على الراتب الشهري الذي تم تخصيصه لربات البيوت ممن لا تنطبق عليهم الشروط، والآن مع خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024:

عليك الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

قم بعمل تسجيل الدخول الى الموقع بكتابة رقم الهوية وكلمة السر.

ثم قم بالضغط على خيار التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة، كذلك يجب رفع المستندات والوثائق المطلوبة.

قم بالضغط على كلمة التسجيل في المنحة.

سيتم فحص طلبك من قبل الجهات المختصة، وفي حالة الموافقة سيتم اخطارك بموعد الصرف.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

والآن نقدم لكم جميع الاوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 والاستفادة من الراتب الذي اقرته الحكومة الجزائرية:

صورة شهادة ميلاد السيدة المتقدمة للحصول على المنحة.

تقديم صورة من محل الاقامة توضح عنوان السكن.

تقديم صورة من المؤهل الدراسي تفيد بأنه متخرجة من احدى الجامعات.