moe.gov.ly.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ليبيا برقم القيد ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ليبيا، بعد ساعات قليلة سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب والطالبات في ليبيا لعام 2024، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، من المقرر أن تكون النتيجة متاحة يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الحالي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

بمجرد إعلان النتيجة سيكون بإمكان الطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم، أو من خلال موقع منظومة المركز الوطني للاختبارات لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في ليبيا باستخدام رقم الجلوس، يتبع الطلاب الخطوات التالية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ليبيا

سيتم عرض نتيجتك بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، حيث ستتمكن من معرفة الدرجات التي حصلت عليها في كل المواد الامتحانية، تأتي هذه الخطوات لتسهيل الوصول إلى النتيجة بسرعة ودقة، مما يسهم في تقديم الدعم اللازم للطلاب وأولياء أمورهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية، قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أو موقع منظومة المركز الوطني للاختبارات.

اختر خيار استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024. أدخل رقم الجلوس الخاص بك بدقة في الحقل المخصص. اضغط على زر “استعلام” أو “بحث” للحصول على نتيجتك.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في ليبيا ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية، خاصة بعد تأخر ظهور النتائج عقب انتهاء امتحاناتهم في 30 مايو الماضي، تم استمرار أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب لفترة طويلة، وكانت هناك توجيهات من وزارة التربية والتعليم بمنح الطلاب الدرجة الكاملة في حالة وجود أسئلة خارج المنهج.