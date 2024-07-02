خليك مميز عن الكل وحمله.. طريقة تحميل واتساب عمر الذهبي.. وماهي مميزاته الجباره

يعد واتس عمر الذهبي من أكثر التطبيقات المميزة والتي يبحث الكثير من الأشخاص عنها، و ذلك حيث يحتوي هذا التطبيق علي الكثير من المميزات و التحديثات التي يحب العديد من الأشخاص أن يستفيدوا من استخدامها، و تعتبر نسخة واتس آب عمر الذهبي هي نسخة تم القيام بتعديلها و تطويرها من خلال الشركة المطورة لواتس آب عمر، و لقد أحتل واتس آب عمر الذهبي في المرتبة السادسة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر الذهبي، و ما هي مميزات واتس عمر الذهبي.
طريقة تحميل واتس آب عمر الذهبي
يمكنك القيام بتحميل تطبيق واتس آب عمر بكل سهولة و بساطة و ذلك عن طريق هذه الخطوات و هى:
- أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي المطور للواتس اب عمر الذهبي، و تنزيل ملف APK.
بعد ذلك قم بالضغط على هذا الملف.
- قم بالضغط بعد ذلك علي زر التحميل.
- بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق علي الجهاز الخاص بك.
- بعد ذلك قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.
- و سوف تستطيع أن تقوم باستعمال هذا التطبيق و الاستمتاع بمزاياه.
مميزات تطبيق واتس آب عمر الذهبي
يحتوي تطبيق واتس آب عمر الذهبي علي الكثير من التحديثات و المميزات التي أدت إلى جعله من أكثر التطبيقات التي يبحث عنها الكثير، و من أهم هذه المميزات هي:
- أنه تستطيع القيام بتعيين خاصية الرد التلقائي علي جميع الرسائل.
و تستطيع كذلك القيام بعمل رسائل مجدولة في أي وقت تريده.
- يمكنك تعيين خاصية الاشعارات لتوضيح من الذي يكون شاهد الحالة الخاصة بك.
- و يمكن وصول اشعارات اليك أخري لمن قام بتبديل أو تغيير صورة الملف الشخصي.