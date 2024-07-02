كيفية الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 ومزاياها

تعد البطاقة الذهبية من أهم الوثائق التي يمكنك استخراجها عبر البريد الجزائر، فضلاً عن إمكانية الحصول على المزايا لجميع العملاء الذين يقومون باستخراجها، بالإضافة إلى أن البطاقة تمكن من شراء الاحتياجات والمشتريات التي يرغب شراءها، وغيرها من المميزات الأخرى عبر الحصول على البطاقة الذهبية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم استخراج البطاقة الذهبية في ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع البريد في الجزائر عبر الإنترنت.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم إدخال بيانات العميل المتقدم المتمثلة في الإسم ورقم الهوية.

ليتم اختيار خدمة “استخراج البطاقة الذهبية”.

مع إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في استخراج البطاقة الذهبية.

التأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

قيمة استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر

أوضحت هيئة البريد في الجزائر، أن قيمة استخراج البطاقة الذهبية تصل لـ 2000 دينار جزائري، حتى أن هذه هي الرسوم المعنية بطلب الإستخراج، مع إمكانية تحديث البطاقة بقيمة أخرى يتم العمل على تحديدها، بالإضافة إلى سهولة استخراج بدل فاقد أو تجديدها كذلك إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مقر أو مكان للحصول على البطاقة الذهبية في دولة الجزائر.

مميزات البطاقة الذهبية في الجزائر

من أبرز مميزات البطاقة الذهبية، إمكانية سداد المديونات بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى أنها تعد وسيلة أمنة وفعالة، بعيدًا عن الأموال الكاش.