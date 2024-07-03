قدم الآن رابط رسمي.. رابط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق وما هي شروط التقديم

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن فتح باب التقديم ورابط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق، الذي يعد أحد أركان الإسلام الخمسة المهمة، حيث يشكل الحج حلما يتطلع إليه المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويسعون للحضور إلى بيت الله الحرام لتأدية هذه الفريضة العظيمة سعيا وراء رضا الله ومغفرته، تأتي استمارة التقديم للحج عبر رابط إلكتروني مخصص يتيح للمسلمين تقديم طلباتهم مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن التأهيل الشرعي والمناسب لأداء هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام.

رابط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق رابط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق، وطلبات التقديم لأداء فريضة الحج وذلك من خلال استمارة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر الإنترنت، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بطريقة مبسطة وميسرة للحجاج المتقدمين، والتقديم عن طريق الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

الضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية.

النقر على خانة استمارة التقديم على الحج 2025.

الموافقة على الشروط والأحكام.

كتابة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل في الحج لعام 2025 في العراق.

الضغط على خانة تنزيل الاستمارة بصيغة pdf.

النقر على خانة ارسال.

شروط التسجيل في حج العراق 2025

إليكم شروط التسجيل في رابط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق وهي كالآتي: