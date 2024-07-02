عيالك مش هيبطلو زن طول النهار.. تردد قناة وناسة الجديد2024

تعتبر قناة وناسة من ضمن أكثر القنوات الفضائية التي استطاعت ان تكتسب شهرة كبيرة وواسعة و في خلال فترة قصيرة جدا، و هذا من أجل أن كافة الأطفال أعجبوا بهذه القناة، حيث استطاعت أن تقوم بتقديم ما يجذب الاطفال الي الاستماع لها و مشاهدتها، و تقوم القناة بتقديم العديد من الأغاني و الأناشيد المميزة و الرائعة، و من أجل ذلك فإن الكثير من اولياء الامور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك أن تقوم بتحميل و تنزيل قناة وناسة بكل سهولة و بساطة و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و من خلال هذه الخطوات و هى:

تردد قناة وناسة هو:11430.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

معدل ترميز القناة هو:27500.

جودة القناة هي: SD.

مميزات قناة وناسة

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات التي تقوم بتقديم محتوي هادف و تعليمي للاطفال، و تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال، و يقوم العديد من الأطفال بالتعلق بهذه القناة الرائعة و التي تهدف إلى القيام بتعزيز المبادئ و كذلك القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة التي تعلق بها الكثير من الأطفال و أصبحوا يقلدونها.