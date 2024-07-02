عيالك مش هيبطلو زن طول النهار.. تردد قناة وناسة الجديد2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
عيالك مش هيبطلو زن طول النهار.. تردد قناة وناسة الجديد2024

تعتبر قناة وناسة من ضمن أكثر القنوات الفضائية التي استطاعت ان تكتسب شهرة كبيرة وواسعة و في خلال فترة قصيرة جدا، و هذا من أجل أن كافة الأطفال أعجبوا بهذه القناة، حيث استطاعت أن تقوم بتقديم ما يجذب الاطفال الي الاستماع لها و مشاهدتها، و تقوم القناة بتقديم العديد من الأغاني و الأناشيد المميزة و الرائعة، و من أجل ذلك فإن الكثير من اولياء الامور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك أن تقوم بتحميل و تنزيل قناة وناسة بكل سهولة و بساطة و ذلك علي الجهاز الخاص بك، و  من خلال هذه الخطوات و هى:

  • تردد قناة وناسة هو:11430.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • جودة القناة هي: SD.

مميزات قناة وناسة

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات التي تقوم بتقديم محتوي هادف و تعليمي للاطفال، و تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال، و يقوم العديد من الأطفال بالتعلق بهذه القناة الرائعة و التي تهدف إلى القيام  بتعزيز المبادئ و كذلك القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة التي تعلق بها الكثير من الأطفال و أصبحوا يقلدونها.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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