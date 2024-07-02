وحش الفئة المتوسطة.. إليك سعر وإمكانيات هاتف Oppo F27 Pro Plus

عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية المتميزة، يعد هاتف Oppo F27 Pro Plus من أبرز الأجهزة التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، ويتميز هذا الهاتف بمجموعة من المواصفات الرائدة التي تجعله اختيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا، ومن الشاشة الكبيرة والعالية الدقة، إلى الكاميرات المتطورة، وصولاً إلى الأداء السريع والبطارية القوية، فإن Oppo F27 Pro Plus يهدف إلى تلبية جميع احتياجات المستخدمين العصرية، في هذه المقالة، سنتعرف على أبرز مواصفات هذا الهاتف الجديد وما يقدمه من ميزات تجعله يتفوق في سوق الهواتف الذكية.

إمكانيات هاتف Oppo F27 Pro Plus

الكاميرا الأمامية :

– تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية :

– ثنائية بدقة 64+2 ميجا بيكسل مع فلاش ليد.

– تدعم تصوير مقاطع الفيديو بجودة 2160P.

البطارية والشحن :

– بسعة 5000 مللي أمبير.

– تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط والشحن العكسي.

المعالج :

– نوع Dimensity 7050 ثماني النواة مع دقة تصنيع 6 نانومتر.

نظام التشغيل والواجهة :

– أندرويد 14 مع واجهة ColorOS 14.

الذاكرة والرام :

– سعة تخزين داخلية 128/256 جيجا بايت.

– ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 8 جيجا رام.

– لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

الأبعاد وخامات التصنيع :

– أبعاد 162.7×74.3×7.9 مم.

– خامات خارجية من البلاستيك بالكامل.

– يتوفر بألوان الأزرق والبنفسجي.

شرائح وشبكات الاتصالات :

– يدعم تركيب شريحتين اتصال حتى الجيل الخامس.

الشاشة:

– نوع AMOLED بحجم 6.7 بوصة.

– دقة 1080×2412 بكسل.

– طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

سعر هاتف Oppo F27 Pro Plus