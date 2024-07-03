تعرف على شروط القبول فى المعهد السعودي التقني للتعدين

المعهد السعودي التقني للتعدين، يسعى المعهد السعودي إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية تقنية في كثير من المجالات المتعلقة بالتعدين والبترول، وذلك من أجل تزويد المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة للعمل في مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة المختلفة، وذلك من خلال البرامج الدراسية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ولكن هناك عدد من الشروط التي يقوم المعهد بفرضها من أجل القبول فيه، ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم شروط القبول بالمعهد وخطوات التقديم فيه.

شروط القبول فى المعهد السعودي التقني للتعدين

أعلن المعهد السعودي التقني عن الشروط المطلوبة من أجل قبول طلبات التقديم بالمعهد والحصول على فرصة تدريبية مميزة، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

القبول في المعهد السعودي يشترط أن يكون المتقدمين من حاملي الجنسية السعودية.

معدل الثانوية العامة للمتقدم يجب ألا يقل عن نسبة 75%.

يشترط اجتياز المتقدم لإختبار القياس بنسبة 60% على الأقل في اختبارات القدرات.

اختبار التحصيل يشترط أن يتم اجتيازه بنسبة لا تقل عن 60%.

يشترط أن يقوم المتقدم باجتياز الفحص الطبي الخاص بالجهة المعتمدة من قبل المعهد السعودي.

يشترط أن يقوم المتقدم باجتياز اختبار STEP بما لا يقل عن 55 درجة أو يقوم باجتياز اختبار تحديد المستوى في المعهد.

التقديم بالمعهد إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي للمعهد وملء النموذج الإلكتروني المتاح عليه.

يجب ألا يكون المتقدم من المستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أو لديهم دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

يشترط أن يقر المتقدم بموافقته على العمل بعد التخرج من المعهد في المدينة التي يتم تحديدها له من جهة العمل.

مميزات التسجيل في المعهد السعودي التقني

يحصل المتدرب في المعهد السعودي التقني للتعدين على العديد من المميزات أبرزها ما يلي: