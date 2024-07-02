“استلم 52000 ريال إيداع فوري”.. للمتعثرين وأصحاب الديون والأقساط قسط 867 بدون تحويل راتب وبدون كفيل وفترة سداد حتى 5 سنوات عن طريق بنك الراجحي

إذا كنت ترغب في تلبية احتياجاتك الأساسية والرغبات المنزلية والعيش حياة مريحة وكريمة، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي من الراجحي بكل بساطة، يتيح المصرف إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 20000 ريال ولكن للسعوديين فقط، مع شروط سهلة وبسيطة، لا يمكن للفرد السعودي الحصول على تمويل إلا بعد بلوغه سن 18، أما غير السعوديين فيمكنهم التقديم بداية من سن 22 عام فقط، ويجب أن يكون لديك وظيفة في الجهات التابعة لمصرف الراجحي، يتطلب التمويل تقديم مجموعة من الأوراق الضرورية التي يجب على المتقدم إحضارها.

تمويل 20000 ريال

قدم بنك الراجحي مجموعة كبيرة من المنتجات التمويلية، بما في ذلك التمويل الشخصي للأفراد، حيث يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتسهيل شؤون حياتهم، لكن للحصول على التمويل، يجب اتباع مجموعة الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة التمويل لبنك الراجحي.

النقر إلى رمز تسجيل الدخول.

وضع كافة المعلومات المطلوبة.

ستجد في الواجهة الرسومية للموقع خدمة التمويل، اضغط عليها.

اختر الجزء المتعلق بالتمويل الشخصي، ستظهر لك نافذة التقديم ثم انقر على زر قدم الأن.

ملء الحقول الفارغة الموجودة أمامك باستخدام معلومات الشخص المعني.

أدخل (اسم/ ورقم البطاقة الوطنية/ ثم حدد تاريخ الميلاد/ وأضف الجنسية، ورقم الهاتف المحمول/ أو عنوان البريد الإلكتروني).

أكمل الخطوات المتبقية للدخول وقدم تفاصيل الوظيفة، ثم اطلع على الشروط والمزايا الخاصة بالخدمة.

حدد المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه من التمويل وحدد فترة السداد، ثم اضغط على زر تقديم الطلب.

مميزات الحصول على تمويل شخصي

تتنوع مميزات بنك الراجحي بعد تقديمه لخدمة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي، وإذا لم تكن على علم بها فهي كالتالى: