خبر سار بزاف للموظفين.. زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في المغرب للقطاعين العام والخاص

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في المغرب للعاملين في القطاع الخاص والقطاع العام، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة ومساعدة المواطنين في ظل الغلاء الذي يعاني منه الجميع، كما أوضحت وزارة المالية كافة التفاصيل الخاصة بزيادة الأجور والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم تفاصيل الزيادة الجديدة وموعد صرف رواتب شهر يوليو.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في المغرب

أعلنت وزارة المالية المغربية عن زيادة حد الأجور الأدنى للعاملين في القطاع الخاص والقطاع العام حيث تم رفع حد الأجور الأدنى للعاملين بالقطاع العام بنحو ألف درهم وتلك الزيادة يتم تطبيقها على شريحتين، في القطاع العام يتم تطبيق الزيادة مرة في شهر يوليو 2024 ومرة في شهر يوليو عام 2025، بينما القطاع الخاص يتم زيادة الحد الأدنى بنسبة 10% على أن يتم صرف الدفعة الأولى بنسبة 5% في شهر يناير عام 2025، والدفعة الثانية بنسبة 5% في شهر يناير 2026، بسبب الغلاء المعيشي الذي يعاني منه الجميع.

موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 المغرب

تزايد البحث من قبل المواطنين عن معرفة موعد صرف رواتب شهر يوليو الجاري حيث أوضحت الوزارة في إعلان رسمي لها أنه من المؤكد أن يتم صرف الرواتب يوم 25 من شهر يوليو الجاري ويتم صرف الرواتب بزيادة الدفعة الأولى تصل إلى 500 درهم، وبلغت الرواتب في المغرب نحو 1000 درهم لتصل إلى 4500 بدلا من 3500، وتلك الزيادة يتم تطبيقها على جميع القطاعات في المغرب.

الفئة المستفيدة من زيادة الأجور بالمغرب

بينما أشارت وزارة المالية أن الطبقة الوسطى هي أكثر فئة مستفيدة من رفع الحد الأدنى للأجور عن غيرها من الفئات الأخرى، وذلك لتحسين مستوى المعيشة لتلك الفئة وتوفير حياة كريمة لهؤلاء الفئة.