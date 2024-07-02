“ذخير وقوة فتاكة” شفرات جاتا سان اندرس المجانية والجديدة 2024 للكمبيوتر والهواتف المحمول.. أحصل على شفرات GTA San Andreas

لعبة جاتا سان اندرس، من أكثر الألعاب الشيقة لدى ملايين المستخدمين في مختلف أنحاء الدول، بالإضافة إلى أن اللعبة توفر بعض الشفرات المجانية والجديدة، التي يمكنك تنزيلها واجتياز كافة المميزات والإضافات الغير متكررة في اي لعبة أخرى، ويمكن التعرف على أبرز الشفرات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

شفرات جاتا سان اندرس المجانية

هناك العديد من الشفرات التي توفرها لعبة جاتا المجانية أمام ملايين المستخدمين، وفقًا لما يلي:-

الحصول على شفرة القفز الخارقة ” KANGAROO”.

كذلك شفرة السن تطير ” AFSNMSMW”.

وضع الأدرينالين المتمثلة في ” ANOSEONGLASS”.

شفرة زيادة الوزن المتمثلة في ” BTCDBCB”.

الصحة التي لا تنتهي ” BAGUVIX”.

شفرة السيارة الغير مرئية ” WHEELSONLYPLEASE”.

الأسلحة الحديثة والثقيلة تكون على شفرة ” LXGIWYL”.

مزايا جاتا المجانية والشفرات

هناك العديد من المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند تحميل لعبة جاتا والشفرات التي توفرها اللعبة، كما يلي:-